Бойцы 54 ОМБр взяли в плен российского солдата с помощью дрона ― видео

Батальон К-2, входящий в состав 54-й ОМБр ВСУ, опубликовал видео спасения своим беспилотником раненого российского солдата, по которому стреляли военные РФ.
Главные тезисы
- Батальон К-2 спас жизнь российскому солдату, который сдался в плен на Донбассе.
- Солдат РФ неделю прятался без еды и воды в норе после неудачного боя.
- Бойцы 54-й ОМБр ВСУ действуют на передовой с Россией на протяжении всей войны.
Оператор дрона ВСУ взял в плен российского солдата
Воины батальона К-2 не в первый раз берут российского пленника с помощью дрона.
Удивительно, даже такое количество сбросов не нанесло врагу серьезных травм или повреждений.
Как оказалось позже, после провального штурма российский солдат неделю сидел в норе без еды и воды. Оккупанту все же удалось добраться до точки, где наши пехотинцы взяли его в плен, но не без приключений. Ведь россияне охотно вели артиллерийский огонь по своему же бойцу. Возможно, оккупант уже осознал, насколько сильно ему повезло.
Непонятно, где и когда было снято видео, хотя, похоже, события в нем происходят в конце лета на поле боя в Донбассе на востоке Украины. Всю войну с Россией 54-я бригада ВСУ находилась именно на передовой на Донбассе. Такое предположение сделали журналисты издания The Telegraph.
Российские оккупанты продолжают сдаваться в плен на Курщине
В плен к бойцам отдельной механизированной Степной бригады Сухопутных войск попали 13 российских военных. Четверо из оккупантов получили серьезные ранения.
Как отмечается, в Курской области Силы обороны захватили в плен более десятка российских военных. После пяти дней интенсивных боев оккупанты подняли белый флаг из-за нехватки воды и боеприпасов.
Сухопутные войска продолжают пополнять обменный фонд. Курская операция. После пяти дней упорных боев враг остался без воды и боеприпасов, что привело к капитуляции, говорится в сообщении.
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