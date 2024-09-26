Бойцы 54 ОМБр взяли в плен российского солдата с помощью дрона ― видео

Оператор дрона ВСУ взял в плен российского солдата

Воины батальона К-2 не в первый раз берут российского пленника с помощью дрона.

На этот раз оператор БПЛА с позывным Стайгером пытался добить оккупанта сбросами под перекрытие. После пятого сброса россиянин решил сдаться. Поделиться

Удивительно, даже такое количество сбросов не нанесло врагу серьезных травм или повреждений.

Как оказалось позже, после провального штурма российский солдат неделю сидел в норе без еды и воды. Оккупанту все же удалось добраться до точки, где наши пехотинцы взяли его в плен, но не без приключений. Ведь россияне охотно вели артиллерийский огонь по своему же бойцу. Возможно, оккупант уже осознал, насколько сильно ему повезло.

Непонятно, где и когда было снято видео, хотя, похоже, события в нем происходят в конце лета на поле боя в Донбассе на востоке Украины. Всю войну с Россией 54-я бригада ВСУ находилась именно на передовой на Донбассе. Такое предположение сделали журналисты издания The Telegraph.

Российские оккупанты продолжают сдаваться в плен на Курщине

В плен к бойцам отдельной механизированной Степной бригады Сухопутных войск попали 13 российских военных. Четверо из оккупантов получили серьезные ранения.

Как отмечается, в Курской области Силы обороны захватили в плен более десятка российских военных. После пяти дней интенсивных боев оккупанты подняли белый флаг из-за нехватки воды и боеприпасов.