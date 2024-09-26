Бійці 54 ОМБр взяли в полон російського солдата за допомогою дрона ― відео

Батальйон К-2, який входить до складу 54-ї ОМБр ЗСУ, опублікував відео порятунку своїм безпілотником пораненого російського солдата, по якому стріляли військові РФ.

Оператор дрона ЗСУ взяв у полон російського солдата

Воїни батальйону К-2 не вперше беруть російського полоненого за допомогою дрона.

Цього разу оператор БПЛА з позивним Стайгер намагався добити окупанта скидами під перекриття. Після п'ятого скиду росіянин вирішив здатися. Поширити

На диво, навіть така кількість скидів не завдала ворогові серйозних травм чи ушкоджень.

Як виявилося пізніше, після провального штурму російський солдат тиждень сидів у норі без їжі та з води. Окупантові все ж вдалося дістатися точки, де наші піхотинці взяли його в полон, та не без пригод. Адже росіяни залюбки вели артилерійський вогонь по своєму ж бійцю. Можливо, окупант уже усвідомив, наскільки сильно йому пощастило.

Незрозуміло, де і коли було знято відео, хоча, схоже, події в ньому відбуваються в кінці літа на полі бою на Донбасі на сході України. Усю війну з Росією 54-та бригада ЗСУ перебувала саме на передовій на Донбасі.⁠ Таке припущення зробили журналісти видання The Telegraph.

Російські окупанти продовжують здаватися в полон на Курщині

У полон до бійців окремої механізованої Степової бригади Сухопутних військ потрапили 13 російських військових. Четверо з окупантів отримали серйозні поранення.

Як зазначається, у Курській області Сили оборони захопили в полон понад десяток російських військових. Після п'яти днів інтенсивних боїв окупанти підняли білий прапор через брак води та боєприпасів.