Десантники 80 ОДШБр провели результативное боестолкновение с врагом на Курщине, в результате которого в плен было взято более 20 российских солдат.

26 пленных россиян за один бой на Курщине

Галицкие десантники продолжают пополнять обменный фонд, пленяя российских воинов в Курской области.

Следовательно, во время одного из неудачных вражеских штурмов, десантники 80 уничтожили немалое количество противника, а те, кто чудом уцелел, решили показаться, чем спасли свою жизнь.

На видео рассказ двух бойцов подразделения «Шторм Z»: бывшие заключенные, которых после подписания контракта и десятидневной подготовки бросили погибать как "пушечное мясо", однако, после встречи с украинскими десантниками, они решили сдаться и рекомендуют поступать так и своим согражданам.

Десантники уничтожили вражеский штурм и взяли в плен оккупантов РФ

Российские войска предприняли попытку штурма в Курской области, снимая видео для российской пропаганды. Однако украинские десантники полностью разбили оккупантов, а двоих взяли в плен.

Как сообщают Десантно-штурмовые войска ВСУ, в Курской области россияне решили атаковать позиции десантников.