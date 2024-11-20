За один бой. Украинские десантники пленили 26 оккупантов РФ в Курской области — видео
Категория
Украина
Дата публикации

За один бой. Украинские десантники пленили 26 оккупантов РФ в Курской области — видео

Генштаб ВСУ
Пленные
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Десантники 80 ОДШБр провели результативное боестолкновение с врагом на Курщине, в результате которого в плен было взято более 20 российских солдат.

Главные тезисы

  • Украинские десантники 80-й ОДШБр провели успешное боестолкновение в Курской области, в результате которого было взято в плен 26 российских военных.
  • Во время штурма позиций украинских десантников, оккупанты из РФ потерпели поражение, осуществив попытку атаки на подразделение.
  • Российские войска предпринимали попытку штурма в Курской области, демонстрируя свою силу, но были полностью разбиты украинскими десантниками.

26 пленных россиян за один бой на Курщине

Галицкие десантники продолжают пополнять обменный фонд, пленяя российских воинов в Курской области.

Следовательно, во время одного из неудачных вражеских штурмов, десантники 80 уничтожили немалое количество противника, а те, кто чудом уцелел, решили показаться, чем спасли свою жизнь.

На видео рассказ двух бойцов подразделения «Шторм Z»: бывшие заключенные, которых после подписания контракта и десятидневной подготовки бросили погибать как "пушечное мясо", однако, после встречи с украинскими десантниками, они решили сдаться и рекомендуют поступать так и своим согражданам.

Десантники уничтожили вражеский штурм и взяли в плен оккупантов РФ

Российские войска предприняли попытку штурма в Курской области, снимая видео для российской пропаганды. Однако украинские десантники полностью разбили оккупантов, а двоих взяли в плен.

Как сообщают Десантно-штурмовые войска ВСУ, в Курской области россияне решили атаковать позиции десантников.

Наемники из 155-й бригады морской пехоты и спецподразделения "Ахмат" готовились бравурно захватить украинские позиции, снимая видео о своей силе и храбрости, — рассказали военные.

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