Десантники 80 ОДШБр провели результативное боестолкновение с врагом на Курщине, в результате которого в плен было взято более 20 российских солдат.
Главные тезисы
- Украинские десантники 80-й ОДШБр провели успешное боестолкновение в Курской области, в результате которого было взято в плен 26 российских военных.
- Во время штурма позиций украинских десантников, оккупанты из РФ потерпели поражение, осуществив попытку атаки на подразделение.
- Российские войска предпринимали попытку штурма в Курской области, демонстрируя свою силу, но были полностью разбиты украинскими десантниками.
26 пленных россиян за один бой на Курщине
Галицкие десантники продолжают пополнять обменный фонд, пленяя российских воинов в Курской области.
Следовательно, во время одного из неудачных вражеских штурмов, десантники 80 уничтожили немалое количество противника, а те, кто чудом уцелел, решили показаться, чем спасли свою жизнь.
На видео рассказ двух бойцов подразделения «Шторм Z»: бывшие заключенные, которых после подписания контракта и десятидневной подготовки бросили погибать как "пушечное мясо", однако, после встречи с украинскими десантниками, они решили сдаться и рекомендуют поступать так и своим согражданам.
Десантники уничтожили вражеский штурм и взяли в плен оккупантов РФ
Российские войска предприняли попытку штурма в Курской области, снимая видео для российской пропаганды. Однако украинские десантники полностью разбили оккупантов, а двоих взяли в плен.
Как сообщают Десантно-штурмовые войска ВСУ, в Курской области россияне решили атаковать позиции десантников.
Наемники из 155-й бригады морской пехоты и спецподразделения "Ахмат" готовились бравурно захватить украинские позиции, снимая видео о своей силе и храбрости, — рассказали военные.
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