Украинские десантники взяли в плен 11 солдат РФ в Курщине — видео

Украинские десантники взяли в плен 11 российских военных в Курской области. Россияне оказались бывшими заключенными, подписавшими контракты с армией РФ.

Взятые в плен солдаты РФ на Курщине рассказали о мобилизации

Как сообщают Десантно-штурмовые войска ВСУ, во время одного из неудачных штурмов врага была уничтожена часть российских оккупантов.

Некоторые из них скрылись, а выжившие и пытавшиеся скрыться были задержаны подразделением Галицкой бригады.

На видео — рассказ пленных, бывших заключенных, подписавших контракты и служивших в 11-й десантно-штурмовой бригаде РФ. Им была поставлена задача захватить населенный пункт, подконтрольный ВСУ, где также проживает российское гражданское население, говорится в описании к видео. Поделиться

Отмечается, что российское командование по-прежнему отправило в бой плохо подготовленных и слабо оснащенных бывших заключённых. В то время как сами командиры скрылись сразу после начала боя.

Бойцы ССО пленили несколько десятков российских морпехов на Курщине

Об этом Силы спецопераций сообщили на своих страницах в соцсетях, опубликовав соответствующее видео.

Воины Сил специальных операций во время проведения специальных действий на Курском направлении нанесли существенные потери в живой силе противнику. Кроме того, было пленено несколько десятков военнослужащих 810-й бригады морской пехоты РФ. Именно так вражеские морпехи должны "отмечать" свой профессиональный праздник. Поделиться

На видео, которое распространили воины ССО, пленные россияне отмечают, что они действительно сдались в плен в свой профессиональный праздник, благодарят за то, что им сохранили жизнь и к ним хорошо относятся.