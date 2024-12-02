Украинские десантники взяли в плен 11 солдат РФ в Курщине — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские десантники взяли в плен 11 солдат РФ в Курщине — видео

Десантно-штурмовые войска ВСУ
Украинские десантники взяли в плен 11 солдат РФ в Курщине — видео
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Украинские десантники взяли в плен 11 российских военных в Курской области. Россияне оказались бывшими заключенными, подписавшими контракты с армией РФ.

Главные тезисы

  • Украинские десантники пленят 11 солдат РФ, бывших заключенных, на Курщине.
  • Видео допросов показывает рассказ бывших заключенных, служивших в 11-й десантно-штурмовой бригаде РФ.
  • Специальные операции на Курщине уже привели к пленению десятков российских морпехов.
  • Украинские военные нанесли существенные потери и пленели российских военнослужащих.
  • Пленные солдаты РФ выражают благодарность за сохранение жизни и уважительное обращение со стороны украинских десантников.

Взятые в плен солдаты РФ на Курщине рассказали о мобилизации

Как сообщают Десантно-штурмовые войска ВСУ, во время одного из неудачных штурмов врага была уничтожена часть российских оккупантов.

Некоторые из них скрылись, а выжившие и пытавшиеся скрыться были задержаны подразделением Галицкой бригады.

На видео — рассказ пленных, бывших заключенных, подписавших контракты и служивших в 11-й десантно-штурмовой бригаде РФ. Им была поставлена задача захватить населенный пункт, подконтрольный ВСУ, где также проживает российское гражданское население, говорится в описании к видео.

Отмечается, что российское командование по-прежнему отправило в бой плохо подготовленных и слабо оснащенных бывших заключённых. В то время как сами командиры скрылись сразу после начала боя.

Бойцы ССО пленили несколько десятков российских морпехов на Курщине

Об этом Силы спецопераций сообщили на своих страницах в соцсетях, опубликовав соответствующее видео.

Воины Сил специальных операций во время проведения специальных действий на Курском направлении нанесли существенные потери в живой силе противнику. Кроме того, было пленено несколько десятков военнослужащих 810-й бригады морской пехоты РФ. Именно так вражеские морпехи должны "отмечать" свой профессиональный праздник.

На видео, которое распространили воины ССО, пленные россияне отмечают, что они действительно сдались в плен в свой профессиональный праздник, благодарят за то, что им сохранили жизнь и к ним хорошо относятся.

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