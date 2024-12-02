Украинские десантники взяли в плен 11 солдат РФ в Курщине — видео

Украинские десантники взяли в плен 11 российских военных в Курской области. Россияне оказались бывшими заключенными, подписавшими контракты с армией РФ.
Главные тезисы
- Украинские десантники пленят 11 солдат РФ, бывших заключенных, на Курщине.
- Видео допросов показывает рассказ бывших заключенных, служивших в 11-й десантно-штурмовой бригаде РФ.
- Специальные операции на Курщине уже привели к пленению десятков российских морпехов.
- Украинские военные нанесли существенные потери и пленели российских военнослужащих.
- Пленные солдаты РФ выражают благодарность за сохранение жизни и уважительное обращение со стороны украинских десантников.
Взятые в плен солдаты РФ на Курщине рассказали о мобилизации
Как сообщают Десантно-штурмовые войска ВСУ, во время одного из неудачных штурмов врага была уничтожена часть российских оккупантов.
Некоторые из них скрылись, а выжившие и пытавшиеся скрыться были задержаны подразделением Галицкой бригады.
Отмечается, что российское командование по-прежнему отправило в бой плохо подготовленных и слабо оснащенных бывших заключённых. В то время как сами командиры скрылись сразу после начала боя.
Бойцы ССО пленили несколько десятков российских морпехов на Курщине
Об этом Силы спецопераций сообщили на своих страницах в соцсетях, опубликовав соответствующее видео.
На видео, которое распространили воины ССО, пленные россияне отмечают, что они действительно сдались в плен в свой профессиональный праздник, благодарят за то, что им сохранили жизнь и к ним хорошо относятся.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-