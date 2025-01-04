Украинские десантники взяли в плен 14 оккупантов во время штурма — видео

Десантники ВСУ пленили 14 российских солдат во время успешного штурма враждебной позиции. оккупанты отказались от борьбы.

Подвиг украинских десантников: 14 пленных оккупантов

В ходе атаки, проведенной штурмовой группой 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, двое украинских десантников захватили 14 российских солдат в плен.

Операция прошла при поддержке ударных дронов, которые до этого эффективно сработали по враждебным позициям, заставив окупантов забиться в тесный блиндаж.

Сначала испуганные россияне отбросили оружие и подняли руки. Десантники смогли избежать жертв среди пленных.

К тому времени, как оказалось, на позиции было 14 окупантов. Они выбрали жизнь, а не смерть, и наши десантники им не отказали. Поделиться

На видео видно, как два десантника сдержанно и уверенно выводят пленных, демонстрируя профессионализм и решительность.

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Отмечается, что российское командование по-прежнему отправило в бой плохо подготовленных и слабо оснащенных бывших заключённых. В то время как сами командиры скрылись сразу после начала боя.

Как сообщают Десантно-штурмовые войска ВСУ, во время одного из неудачных штурмов врага была уничтожена часть российских оккупантов.

Некоторые из них сбежали, а выжившие и пытавшиеся скрыться были задержаны подразделением Галицкой бригады.