Украинские десантники взяли в плен 14 оккупантов во время штурма — видео

Десантники ВСУ пленили 14 российских солдат во время успешного штурма враждебной позиции. оккупанты отказались от борьбы.
Главные тезисы
- Украинские десантники пленили 14 российских солдат во время успешного штурма враждебной позиции.
- Операция выполнена с использованием ударных дронов, обеспечив безопасный захват пленных.
- Подвиг украинских военных подчеркивает национальное достоинство и готовность защищать свою страну.
Подвиг украинских десантников: 14 пленных оккупантов
В ходе атаки, проведенной штурмовой группой 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, двое украинских десантников захватили 14 российских солдат в плен.
Операция прошла при поддержке ударных дронов, которые до этого эффективно сработали по враждебным позициям, заставив окупантов забиться в тесный блиндаж.
Сначала испуганные россияне отбросили оружие и подняли руки. Десантники смогли избежать жертв среди пленных.
На видео видно, как два десантника сдержанно и уверенно выводят пленных, демонстрируя профессионализм и решительность.
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Отмечается, что российское командование по-прежнему отправило в бой плохо подготовленных и слабо оснащенных бывших заключённых. В то время как сами командиры скрылись сразу после начала боя.
Как сообщают Десантно-штурмовые войска ВСУ, во время одного из неудачных штурмов врага была уничтожена часть российских оккупантов.
Некоторые из них сбежали, а выжившие и пытавшиеся скрыться были задержаны подразделением Галицкой бригады.
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