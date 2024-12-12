Ликвидировано 14 оккупантов. Десантники ВСУ отразили штурм армии РФ на Курщине — видео

Российский десант попытался контратаковать в Курской области. Однако их штурм отразили бойцы 36-й бригады морской пехоты.
Главные тезисы
- Десантники ВСУ отразили штурм российской армии на Курщине, ликвидировав 14 оккупантов и уничтожив три единицы БМД врага.
- Украинские военнослужащие продемонстрировали высокую боеспособность и тактическое мастерство в ходе контратаки.
- Успешное противостояние украинских десантников стало доказательством их эффективной подготовки и дисциплины в боевых действиях.
Украинские десантники эпически отразили штурм россиян на Курщине
Об этом сообщает 36-я отдельная бригада морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского.
В результате неудачного штурма у россиян были уничтожены три единицы БМД врага и утилизирована инженерная машина разминирования. Кроме этого, при попытке наступления россияне потеряли 14 десантников, еще 25 захватчиков получили ранения и выведены из строя.
Пленные солдаты РФ на Курщине рассказали о мобилизации
Как сообщают Десантно-штурмовые войска ВСУ, во время одного из неудачных штурмов врага была уничтожена часть российских оккупантов.
Некоторые из них сбежали, а выжившие и пытавшиеся скрыться были задержаны подразделением Галицкой бригады.
Отмечается, что российское командование по-прежнему отправило в бой плохо подготовленных и слабо оснащенных бывших заключённых. В то время как сами командиры скрылись сразу после начала боя.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-