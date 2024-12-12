Ликвидировано 14 оккупантов. Десантники ВСУ отразили штурм армии РФ на Курщине — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Ликвидировано 14 оккупантов. Десантники ВСУ отразили штурм армии РФ на Курщине — видео

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Источник:  online.ua

Российский десант попытался контратаковать в Курской области. Однако их штурм отразили бойцы 36-й бригады морской пехоты.

Главные тезисы

  • Десантники ВСУ отразили штурм российской армии на Курщине, ликвидировав 14 оккупантов и уничтожив три единицы БМД врага.
  • Украинские военнослужащие продемонстрировали высокую боеспособность и тактическое мастерство в ходе контратаки.
  • Успешное противостояние украинских десантников стало доказательством их эффективной подготовки и дисциплины в боевых действиях.

Украинские десантники эпически отразили штурм россиян на Курщине

Об этом сообщает 36-я отдельная бригада морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского.

Как рассказали в военном формировании, россияне пытались штурмовать их позиции в районе населённого пункта Зеленый Путь.

В результате неудачного штурма у россиян были уничтожены три единицы БМД врага и утилизирована инженерная машина разминирования. Кроме этого, при попытке наступления россияне потеряли 14 десантников, еще 25 захватчиков получили ранения и выведены из строя.

Пленные солдаты РФ на Курщине рассказали о мобилизации

Как сообщают Десантно-штурмовые войска ВСУ, во время одного из неудачных штурмов врага была уничтожена часть российских оккупантов.

Некоторые из них сбежали, а выжившие и пытавшиеся скрыться были задержаны подразделением Галицкой бригады.

Отмечается, что российское командование по-прежнему отправило в бой плохо подготовленных и слабо оснащенных бывших заключённых. В то время как сами командиры скрылись сразу после начала боя.

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