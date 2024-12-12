Ликвидировано 14 оккупантов. Десантники ВСУ отразили штурм армии РФ на Курщине — видео

Российский десант попытался контратаковать в Курской области. Однако их штурм отразили бойцы 36-й бригады морской пехоты.

Украинские десантники эпически отразили штурм россиян на Курщине

Об этом сообщает 36-я отдельная бригада морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского.

Как рассказали в военном формировании, россияне пытались штурмовать их позиции в районе населённого пункта Зеленый Путь. Поделиться

В результате неудачного штурма у россиян были уничтожены три единицы БМД врага и утилизирована инженерная машина разминирования. Кроме этого, при попытке наступления россияне потеряли 14 десантников, еще 25 захватчиков получили ранения и выведены из строя.

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Как сообщают Десантно-штурмовые войска ВСУ, во время одного из неудачных штурмов врага была уничтожена часть российских оккупантов.

Некоторые из них сбежали, а выжившие и пытавшиеся скрыться были задержаны подразделением Галицкой бригады.

Отмечается, что российское командование по-прежнему отправило в бой плохо подготовленных и слабо оснащенных бывших заключённых. В то время как сами командиры скрылись сразу после начала боя.