Украинские десантники разбили целое подразделение танкистов РФ под Купянском — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские десантники разбили целое подразделение танкистов РФ под Купянском — видео

Десантно-штурмовые войска ВСУ
Украинские десантники разбили целое подразделение танкистов РФ под Купянском — видео
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Украинские десантники уничтожили целое подразделение российских танкистов на Купянском направлении. В частности, наши военные ликвидировали более сотни оккупантов.

Главные тезисы

  • Украинские десантники успешно разбили подразделение танкистов РФ на Купянском направлении, уничтожив более сотни оккупантов.
  • Победа является важной демонстрацией эффективности боевой тренировки и военной подготовки украинских военных.
  • С начала 2024 года украинская армия уничтожила более 3 тысяч танков российской армии, выводя из строя 102 танковых батальона оккупантов.
  • Потери России от уничтожения танков могут составить до 9 миллиардов долларов, превышая бюджеты многих российских городов.
  • Вместо решения социальных проблем внутри страны, российские власти продолжают тратить огромные суммы на войну, что вызывает общественное негодование.

Украинские десантники разбили подразделение танкистов РФ

Купянское направление. Поля усеяны "двухсотыми". Десантники Приднепровской бригады ДШУ уничтожили более сотни оккупантов, — сообщили военные.

По словам военных, подразделения 77-й отдельной аэромобильной Приднепровской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ разгромили подразделение 1-го танкового полка 2-й мотострелковой дивизии 1-й танковой армии ВС РФ вблизи населенного пункта Кругляковка Харьковской области.

Силы обороны Украины уничтожили 102 танковых батальона РФ с начала года

С начала 2024 года Силы обороны Украины уничтожили 3179 танков российской армии. Украинские военные фактически вывели из строя 102 танковых батальона окупантов за десять месяцев.

Как сообщили в Министерстве обороны Украины, особенно успешным днем стал 12 мая, который Генштаб ВСУ назвал "днем танкиста" для армии РФ, когда был поражен целый танковый батальон — 31 танк.

Фото — mod.gov.ua

По подсчетам, такие потери могут стоить России около 9 млрд долл. исходя из средних мировых цен на бронетехнику.

Для сравнения, 9 миллиардов долларов — это примерно 16 годовых бюджетов города Челябинск, где ситуация с экологией одна из самых плохих в РФ. Однако вместо решения внутренних социальных проблем российские власти продолжают тратить огромные суммы на войну, — отметили в сообщении.

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