Украинские десантники уничтожили целое подразделение российских танкистов на Купянском направлении. В частности, наши военные ликвидировали более сотни оккупантов.
Главные тезисы
- Украинские десантники успешно разбили подразделение танкистов РФ на Купянском направлении, уничтожив более сотни оккупантов.
- Победа является важной демонстрацией эффективности боевой тренировки и военной подготовки украинских военных.
- С начала 2024 года украинская армия уничтожила более 3 тысяч танков российской армии, выводя из строя 102 танковых батальона оккупантов.
- Потери России от уничтожения танков могут составить до 9 миллиардов долларов, превышая бюджеты многих российских городов.
- Вместо решения социальных проблем внутри страны, российские власти продолжают тратить огромные суммы на войну, что вызывает общественное негодование.
Украинские десантники разбили подразделение танкистов РФ
По словам военных, подразделения 77-й отдельной аэромобильной Приднепровской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ разгромили подразделение 1-го танкового полка 2-й мотострелковой дивизии 1-й танковой армии ВС РФ вблизи населенного пункта Кругляковка Харьковской области.
Силы обороны Украины уничтожили 102 танковых батальона РФ с начала года
С начала 2024 года Силы обороны Украины уничтожили 3179 танков российской армии. Украинские военные фактически вывели из строя 102 танковых батальона окупантов за десять месяцев.
Как сообщили в Министерстве обороны Украины, особенно успешным днем стал 12 мая, который Генштаб ВСУ назвал "днем танкиста" для армии РФ, когда был поражен целый танковый батальон — 31 танк.
По подсчетам, такие потери могут стоить России около 9 млрд долл. исходя из средних мировых цен на бронетехнику.
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