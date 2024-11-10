Украинские десантники разбили целое подразделение танкистов РФ под Купянском — видео

Украинские десантники уничтожили целое подразделение российских танкистов на Купянском направлении. В частности, наши военные ликвидировали более сотни оккупантов.

Украинские десантники разбили подразделение танкистов РФ

Купянское направление. Поля усеяны "двухсотыми". Десантники Приднепровской бригады ДШУ уничтожили более сотни оккупантов, — сообщили военные. Поделиться

По словам военных, подразделения 77-й отдельной аэромобильной Приднепровской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ разгромили подразделение 1-го танкового полка 2-й мотострелковой дивизии 1-й танковой армии ВС РФ вблизи населенного пункта Кругляковка Харьковской области.

Силы обороны Украины уничтожили 102 танковых батальона РФ с начала года

С начала 2024 года Силы обороны Украины уничтожили 3179 танков российской армии. Украинские военные фактически вывели из строя 102 танковых батальона окупантов за десять месяцев.

Как сообщили в Министерстве обороны Украины, особенно успешным днем стал 12 мая, который Генштаб ВСУ назвал "днем танкиста" для армии РФ, когда был поражен целый танковый батальон — 31 танк.

Фото — mod.gov.ua

По подсчетам, такие потери могут стоить России около 9 млрд долл. исходя из средних мировых цен на бронетехнику.