Українські десантники розбили цілий підрозділ танкістів РФ під Куп’янськом — відео

Українські десантники знищили цілий підрозділ російських танкістів на Куп'янському напрямку. Зокрема наші військові ліквідували понад сотню окупантів.
Головні тези:
- Українські десантники розбили підрозділ танкістів РФ на Куп'янському напрямку, ліквідувавши більше сотні окупантів.
- Це важлива перемога для сил оборони України, яка демонструє ефективність бойового тренування та військової підготовки українських військових.
- За перші місяці 2024 року українська армія знищила понад 3 тисячі танків російської армії, виводячи з ладу 102 танкові батальйони окупантів.
- Втрати Росії від таких дій можуть скласти 9 мільярдів доларів, що перевищує бюджети багатьох російських міст.
Українські десантники розбили підрозділ танкістів РФ
За словами військових, підрозділи 77-ї окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ розгромили підрозділ 1-го танкового полку 2-ї мотострілецької дивізії 1-ї танкової армії ЗС РФ поблизу населеного пункту Кругляківка, що на Харківщині.
Сили оборони України знищили 102 танкові батальйони РФ з початку року
З початку 2024 року Сили оборони України знищили 3 179 танків російської армії. Українські військові фактично вивели з ладу 102 танкові батальйони окупантів за десять місяців.
Як повідомили в Міністерстві оборони України, особливо успішним днем став 12 травня, який Генштаб ЗСУ назвав "днем танкіста" для армії РФ, коли було уражено цілий танковий батальйон — 31 танк.
За підрахунками, такі втрати можуть коштувати Росії близько 9 млрд дол, виходячи з середніх світових цін на бронетехніку.
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