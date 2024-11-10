Українські десантники розбили цілий підрозділ танкістів РФ під Куп’янськом — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські десантники розбили цілий підрозділ танкістів РФ під Куп’янськом — відео

Десантно-штурмові війська ЗСУ
Українські десантники розбили цілий підрозділ танкістів РФ під Куп’янськом — відео
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Українські десантники знищили цілий підрозділ російських танкістів на Куп'янському напрямку. Зокрема наші військові ліквідували понад сотню окупантів.

Головні тези:

  • Українські десантники розбили підрозділ танкістів РФ на Куп'янському напрямку, ліквідувавши більше сотні окупантів.
  • Це важлива перемога для сил оборони України, яка демонструє ефективність бойового тренування та військової підготовки українських військових.
  • За перші місяці 2024 року українська армія знищила понад 3 тисячі танків російської армії, виводячи з ладу 102 танкові батальйони окупантів.
  • Втрати Росії від таких дій можуть скласти 9 мільярдів доларів, що перевищує бюджети багатьох російських міст.

Українські десантники розбили підрозділ танкістів РФ

Купʼянський напрямок. Поля усіяні "двохсотими". Десантники Наддніпрянської бригади ДШВ знищили більше сотні окупантів, — повідомили військові.

За словами військових, підрозділи 77-ї окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ розгромили підрозділ 1-го танкового полку 2-ї мотострілецької дивізії 1-ї танкової армії ЗС РФ поблизу населеного пункту Кругляківка, що на Харківщині.

Сили оборони України знищили 102 танкові батальйони РФ з початку року

З початку 2024 року Сили оборони України знищили 3 179 танків російської армії. Українські військові фактично вивели з ладу 102 танкові батальйони окупантів за десять місяців.

Як повідомили в Міністерстві оборони України, особливо успішним днем став 12 травня, який Генштаб ЗСУ назвав "днем танкіста" для армії РФ, коли було уражено цілий танковий батальйон — 31 танк.

Фото — mod.gov.ua

За підрахунками, такі втрати можуть коштувати Росії близько 9 млрд дол, виходячи з середніх світових цін на бронетехніку.

Для порівняння, 9 мільярдів доларів — це приблизно 16 річних бюджетів міста Челябінськ, де ситуація з екологією одна з найгірших у РФ. Проте замість вирішення внутрішніх соціальних проблем російська влада продовжує витрачати величезні суми на війну, — зазначили у повідомленні.

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