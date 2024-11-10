Українські десантники розбили цілий підрозділ танкістів РФ під Куп’янськом — відео

Українські десантники знищили цілий підрозділ російських танкістів на Куп'янському напрямку. Зокрема наші військові ліквідували понад сотню окупантів.

Українські десантники розбили підрозділ танкістів РФ

Купʼянський напрямок. Поля усіяні "двохсотими". Десантники Наддніпрянської бригади ДШВ знищили більше сотні окупантів, — повідомили військові. Поширити

За словами військових, підрозділи 77-ї окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ розгромили підрозділ 1-го танкового полку 2-ї мотострілецької дивізії 1-ї танкової армії ЗС РФ поблизу населеного пункту Кругляківка, що на Харківщині.

Сили оборони України знищили 102 танкові батальйони РФ з початку року

З початку 2024 року Сили оборони України знищили 3 179 танків російської армії. Українські військові фактично вивели з ладу 102 танкові батальйони окупантів за десять місяців.

Як повідомили в Міністерстві оборони України, особливо успішним днем став 12 травня, який Генштаб ЗСУ назвав "днем танкіста" для армії РФ, коли було уражено цілий танковий батальйон — 31 танк.

Фото — mod.gov.ua

За підрахунками, такі втрати можуть коштувати Росії близько 9 млрд дол, виходячи з середніх світових цін на бронетехніку.