Ліквідовано 14 окупантів. Десантники ЗСУ відбили штурм армії РФ на Курщині — відео

Російський десант спробував контратакувати у Курській області. Проте їх штурм відбили бійці 36-ої бригади морської піхоти.
Головні тези:
- Українські десантники відбили штурм росіян на Курщині, знищивши три одиниці БМД та утилізувавши інженерну машину розмінування.
- Під час бою росіяни втратили 14 десантників, ще 25 отримали поранення та були виведені зі строю.
- Десантно-штурмові війська ЗСУ ліквідували частину російських окупантів, які намагалися контратакувати у Курській області.
Українські десантники епічно відбили штурм росіян на Курщині
Про це повідомляє 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.
У результаті невдалого штурму у росіян було знищено три одиниці БМД ворога та утилізовано інженерну машину розмінування. Окрім цього під час спроби наступу росіяни втратили 14 десантників, ще 25 загарбників отримали поранення та виведені зі строю.
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Як повідомляють Десантно-штурмових військ ЗСУ, під час одного з невдалих штурмів ворога було знищено частину російських окупантів.
Деякі з них втекли, а ті, хто вижив і намагався сховатися, були затримані підрозділом Галицької бригади.
Зазначається, що російське командування, як і раніше, відправило в бій погано підготовлених і слабо оснащених колишніх ув'язнених. У той час як самі командири втекли одразу після початку бою.
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