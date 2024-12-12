Ліквідовано 14 окупантів. Десантники ЗСУ відбили штурм армії РФ на Курщині — відео

Українські десантники епічно відбили штурм росіян на Курщині

Про це повідомляє 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

Як розповіли у військовому формуванні, росіяни намагались штурмувати їх позиції в районі населеного пункту Зелений Шлях. Поширити

У результаті невдалого штурму у росіян було знищено три одиниці БМД ворога та утилізовано інженерну машину розмінування. Окрім цього під час спроби наступу росіяни втратили 14 десантників, ще 25 загарбників отримали поранення та виведені зі строю.

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Як повідомляють Десантно-штурмових військ ЗСУ, під час одного з невдалих штурмів ворога було знищено частину російських окупантів.

Деякі з них втекли, а ті, хто вижив і намагався сховатися, були затримані підрозділом Галицької бригади.

Зазначається, що російське командування, як і раніше, відправило в бій погано підготовлених і слабо оснащених колишніх ув'язнених. У той час як самі командири втекли одразу після початку бою.