Украина вернула из российского плена 1358 украинцев за 2024 год

Украинская разведка подсчитала количество граждан, освобожденных из российского плена в течение 2024 года. По сравнению с 2023 годом в Украину удалось вернуть на 356 человек больше.
Главные тезисы
- Украина успешно освободила из российского плена 1358 украинцев в течение 2024 года.
- Число граждан, которых удалось вернуть, выросло на 356 человек по сравнению с предыдущим годом.
- 11 обменов пленными состоялись в 2024 году, что стало одним из самых больших обменов с 24 февраля 2022 года.
- Защитники разных военных подразделений, включая «Азовсталь», были среди уволенных украинцев.
- Украинские поисковые операции и переговоры свидетельствуют о росте эффективности работы разведки в направлении освобождения пленных.
Сколько украинцев были освобождены из плена РФ в 2024 году
По данным разведки, в 2024 году Украина провела 11 обменов, в результате которых из плена РФ было освобождено 1358 украинцев.
Кроме того, значительно возросло количество возвращенных тел погибших украинских военных.
По его словам, более успешные поисковые операции и переговоры свидетельствуют о повышении эффективности работы в этом направлении.
Украина вернула 189 своих граждан из плена РФ
30 декабря состоялся новый масштабный обмен пленными между Украиной и страной-агрессорской Россией.
Среди уволенных — защитники «Азовстали» и Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиного по разным направлениям фронта: солдаты, сержанты, офицеры.
Также удалось спасти из российского плена нацгвардейцев, в том числе азовцев, пограничников, терробороновцев, бойцов Военно-Морских и Вооруженных Сил.
Что важно понимать, это один из крупнейших обменов, проведенных Координационным штабом по обращению с военнопленными с 24 февраля 2022 года.
Штаб вместе с командной украинского лидера Владимира Зеленского смог спасти:
87 военнослужащих ВСУ (из них 17 — ТрО),
43 — НГУ,
33 — ГНСУ,
24 — ВМС.
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