Украина вернула из российского плена 1358 украинцев за 2024 год
Категория
Украина
Дата публикации

Украина вернула из российского плена 1358 украинцев за 2024 год

ГУР
Украина вернула из российского плена 1358 украинцев за 2024 год
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Украинская разведка подсчитала количество граждан, освобожденных из российского плена в течение 2024 года. По сравнению с 2023 годом в Украину удалось вернуть на 356 человек больше.

Главные тезисы

  • Украина успешно освободила из российского плена 1358 украинцев в течение 2024 года.
  • Число граждан, которых удалось вернуть, выросло на 356 человек по сравнению с предыдущим годом.
  • 11 обменов пленными состоялись в 2024 году, что стало одним из самых больших обменов с 24 февраля 2022 года.
  • Защитники разных военных подразделений, включая «Азовсталь», были среди уволенных украинцев.
  • Украинские поисковые операции и переговоры свидетельствуют о росте эффективности работы разведки в направлении освобождения пленных.

Сколько украинцев были освобождены из плена РФ в 2024 году

Год был сложным, но результативным. Мы смогли уволить на 356 человек больше, чем в предыдущем году.

Кирилл Буданов

Кирилл Буданов

Глава ГУР

По данным разведки, в 2024 году Украина провела 11 обменов, в результате которых из плена РФ было освобождено 1358 украинцев.

Кроме того, значительно возросло количество возвращенных тел погибших украинских военных.

Мы смогли договориться о возвращении втрое большего количества тел наших защитников по сравнению с предыдущим годом, сообщил заместитель председателя Координационного штаба Андрей Юсов.

По его словам, более успешные поисковые операции и переговоры свидетельствуют о повышении эффективности работы в этом направлении.

Украина вернула 189 своих граждан из плена РФ

30 декабря состоялся новый масштабный обмен пленными между Украиной и страной-агрессорской Россией.

Среди уволенных — защитники «Азовстали» и Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиного по разным направлениям фронта: солдаты, сержанты, офицеры.

Также удалось спасти из российского плена нацгвардейцев, в том числе азовцев, пограничников, терробороновцев, бойцов Военно-Морских и Вооруженных Сил.

И также двое гражданских, захваченных в Мариуполе. Каждого дома ждут родные и близкие. И это радость, что нам удалось вернуть их. Сегодня еще 189 семей счастливы. Мы работаем, чтобы освободить из русского плена каждого и каждого. Это наша цель. Мы никого не забываем.

Что важно понимать, это один из крупнейших обменов, проведенных Координационным штабом по обращению с военнопленными с 24 февраля 2022 года.

Штаб вместе с командной украинского лидера Владимира Зеленского смог спасти:

  • 87 военнослужащих ВСУ (из них 17 — ТрО),

  • 43 — НГУ,

  • 33 — ГНСУ,

  • 24 — ВМС.

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