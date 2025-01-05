Украина вернула из российского плена 1358 украинцев за 2024 год

Украинская разведка подсчитала количество граждан, освобожденных из российского плена в течение 2024 года. По сравнению с 2023 годом в Украину удалось вернуть на 356 человек больше.

Сколько украинцев были освобождены из плена РФ в 2024 году

Год был сложным, но результативным. Мы смогли уволить на 356 человек больше, чем в предыдущем году. Кирилл Буданов Глава ГУР

По данным разведки, в 2024 году Украина провела 11 обменов, в результате которых из плена РФ было освобождено 1358 украинцев.

Кроме того, значительно возросло количество возвращенных тел погибших украинских военных.

Мы смогли договориться о возвращении втрое большего количества тел наших защитников по сравнению с предыдущим годом, сообщил заместитель председателя Координационного штаба Андрей Юсов. Поделиться

По его словам, более успешные поисковые операции и переговоры свидетельствуют о повышении эффективности работы в этом направлении.

Украина вернула 189 своих граждан из плена РФ

30 декабря состоялся новый масштабный обмен пленными между Украиной и страной-агрессорской Россией.

Среди уволенных — защитники «Азовстали» и Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиного по разным направлениям фронта: солдаты, сержанты, офицеры.

Также удалось спасти из российского плена нацгвардейцев, в том числе азовцев, пограничников, терробороновцев, бойцов Военно-Морских и Вооруженных Сил.

И также двое гражданских, захваченных в Мариуполе. Каждого дома ждут родные и близкие. И это радость, что нам удалось вернуть их. Сегодня еще 189 семей счастливы. Мы работаем, чтобы освободить из русского плена каждого и каждого. Это наша цель. Мы никого не забываем. Поделиться

Что важно понимать, это один из крупнейших обменов, проведенных Координационным штабом по обращению с военнопленными с 24 февраля 2022 года.

Штаб вместе с командной украинского лидера Владимира Зеленского смог спасти: