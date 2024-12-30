Украина вернула 189 своих граждан из плена РФ — фото и видео

189 украинцев вернулись домой из вражеского плена

Первым радостным известием поделился глава государства Владимир Зеленский.

Возвращение наших людей из российского плена – это всегда очень хорошие новости для каждого из нас. И сегодня один из таких дней: нашей команде удалось вернуть 189 украинцев домой. Владимир Зеленский Президент Украины

По словам украинского лидера, речь идет как о воинах, так и о гражданских.

Среди освобожденных — защитники «Азовстали» и Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиного из разных направлений фронта: солдаты, сержанты, офицеры.

Также удалось спасти из российского плена нацгвардейцев, в том числе азовцев, пограничников, терробороновцев, бойцов Военно-Морских и Вооруженных Сил.

И также двое гражданских, захваченных в Мариуполе. Каждого дома ждут родные и близкие. И это радость, что нам удалось вернуть их. Сегодня еще 189 семей счастливы. Мы работаем, чтобы освободить из российского плена каждого и каждую. Это наша цель. Мы никого не забываем. Поделиться

Владимир Зеленский выразил благодарность всем, кто сделал новый обмен возможным.

Детали нового масштабного обмена между Украиной и РФ

Что важно понимать, это один из самых больших обменов, проведенных Координационным штабом по обращению с военнопленными с 24 февраля 2022 года.

Штаб вместе с командной украинского лидера Владимира Зеленского смог спасти:

87 военнослужащих ВСУ (из них 17 – ТрО),

43 – НГУ,

33 – ГНСУ,

24 – ВМС.

Как уже упоминалось ранее, сегодня домой вернулись также двое гражданских.

Многие граждане Украины находились в российском плену более двух с половиной лет. У защитников остроконечные хронические болезни, последствия минно-взрывных травм, тяжелые ранения. На этот раз освобождены 173 рядовых и сержантов и 14 офицеров. Поделиться

Команда Штаба выражает благодарность Объединенным Арабским Эмиратам за содействие в организации обмена.