Украина вернула 189 своих граждан из плена РФ — фото и видео

30 декабря состоялся новый масштабный обмен пленными между Украиной и страной-агрессорской Россией.
Главные тезисы
- Среди освобожденных есть и военнослужащие, и гражданские.
- Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность всем, кто сделал обмен возможным.
- Украина продолжает работать над освобождением всех своих граждан, находящихся в плену РФ.
189 украинцев вернулись домой из вражеского плена
Первым радостным известием поделился глава государства Владимир Зеленский.
По словам украинского лидера, речь идет как о воинах, так и о гражданских.
Среди освобожденных — защитники «Азовстали» и Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиного из разных направлений фронта: солдаты, сержанты, офицеры.
Также удалось спасти из российского плена нацгвардейцев, в том числе азовцев, пограничников, терробороновцев, бойцов Военно-Морских и Вооруженных Сил.
Владимир Зеленский выразил благодарность всем, кто сделал новый обмен возможным.
Детали нового масштабного обмена между Украиной и РФ
Что важно понимать, это один из самых больших обменов, проведенных Координационным штабом по обращению с военнопленными с 24 февраля 2022 года.
Штаб вместе с командной украинского лидера Владимира Зеленского смог спасти:
87 военнослужащих ВСУ (из них 17 – ТрО),
43 – НГУ,
33 – ГНСУ,
24 – ВМС.
Как уже упоминалось ранее, сегодня домой вернулись также двое гражданских.
Команда Штаба выражает благодарность Объединенным Арабским Эмиратам за содействие в организации обмена.
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