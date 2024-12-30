Мощный шок для мира. К чему готовиться в 2025 году

Иностранные аналитики, которых опросило издание Politico, убеждены, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом станет третьим мощным шоком для Европы и мира после COVID-19 и полномасштабного вторжения России в Украину.

Как будет меняться мир в 2025 году

По мнению экспертов, именно изменение политической ситуации в США может стать причиной появления новых центров силы в Старом Мире.

С заявлением по этому поводу выступил Десмонд Динан — профессор публичной политики в Школе политики и управления им. Шара при Университете Джорджа Мэйсона (США).

По его убеждению, в следующем году Польша станет еще более сильным европейским игроком, чем была до сих пор.

Динан также отметил, что прогресс официальной Варшавы как центра силы в ЕС будет частично связан с упадком традиционного франко-германского тандема.

Своим видением также поделилась американская историк и телеведущая Элеонора Джанега. Она прогнозирует появление "новых левых" в Европе.

На фоне растущей популярности правых традиционные партии начали смещать свои позиции правее, и это стало ошибкой: левому избирателю стало не за кого голосовать и он остался дома, что лишь подкрепило успехи правых. Но спрос на левые идеи остается высоким, о чем свидетельствует успех левой президентки в Мексике Клаудии Шейнбаум. Поделиться

Что будет с бизнесом в 2025 году

По мнению специалиста по политической истории Майка Дункана, в скором времени произойдет невиданный прогресс технологических магнатов и крупного бизнеса в целом.

Он обращает внимание на то, что именно крупный бизнес является главным спонсором для правых политиков, в том числе и Дональда Трампа, чтобы те под лозунгами экономической либерализации демонтировали десятилетиями выстроенную систему экономических правил и законов.

Их основная цель — увеличение личного богатства, но, преследуя эту цель, они будут искажать глобальный дискурс, чтобы он отражал их собственные взгляды на мир, сталкиваясь при этом с очень небольшим сопротивлением со стороны политических сил в Вашингтоне, — подчеркнул Дункан. Поделиться

По словам Екатерины Фройо, доцента политологии в парижском Институте политических исследований, также произойдет более масштабное привлечение университетов и студенчества к политическим процессам.