Мощный шок для мира. К чему готовиться в 2025 году

Иностранные аналитики, которых опросило издание Politico, убеждены, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом станет третьим мощным шоком для Европы и мира после COVID-19 и полномасштабного вторжения России в Украину.
Главные тезисы
- Смена политической ситуации в США может привести к появлению новых центров сил в Европе.
- Польша станет еще более сильным игроком в Евросоюзе.
- Прогресс технологических магнатов и крупного бизнеса повлияет на международную арену.
Как будет меняться мир в 2025 году
По мнению экспертов, именно изменение политической ситуации в США может стать причиной появления новых центров силы в Старом Мире.
С заявлением по этому поводу выступил Десмонд Динан — профессор публичной политики в Школе политики и управления им. Шара при Университете Джорджа Мэйсона (США).
По его убеждению, в следующем году Польша станет еще более сильным европейским игроком, чем была до сих пор.
Динан также отметил, что прогресс официальной Варшавы как центра силы в ЕС будет частично связан с упадком традиционного франко-германского тандема.
Своим видением также поделилась американская историк и телеведущая Элеонора Джанега. Она прогнозирует появление "новых левых" в Европе.
Что будет с бизнесом в 2025 году
По мнению специалиста по политической истории Майка Дункана, в скором времени произойдет невиданный прогресс технологических магнатов и крупного бизнеса в целом.
Он обращает внимание на то, что именно крупный бизнес является главным спонсором для правых политиков, в том числе и Дональда Трампа, чтобы те под лозунгами экономической либерализации демонтировали десятилетиями выстроенную систему экономических правил и законов.
По словам Екатерины Фройо, доцента политологии в парижском Институте политических исследований, также произойдет более масштабное привлечение университетов и студенчества к политическим процессам.
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