Мощный шок для мира. К чему готовиться в 2025 году
Категория
Мир
Дата публикации

Мощный шок для мира. К чему готовиться в 2025 году

Трамп
Читати українською
Источник:  Politico

Иностранные аналитики, которых опросило издание Politico, убеждены, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом станет третьим мощным шоком для Европы и мира после COVID-19 и полномасштабного вторжения России в Украину.

Главные тезисы

  • Смена политической ситуации в США может привести к появлению новых центров сил в Европе.
  • Польша станет еще более сильным игроком в Евросоюзе.
  • Прогресс технологических магнатов и крупного бизнеса повлияет на международную арену.

Как будет меняться мир в 2025 году

По мнению экспертов, именно изменение политической ситуации в США может стать причиной появления новых центров силы в Старом Мире.

С заявлением по этому поводу выступил Десмонд Динан — профессор публичной политики в Школе политики и управления им. Шара при Университете Джорджа Мэйсона (США).

По его убеждению, в следующем году Польша станет еще более сильным европейским игроком, чем была до сих пор.

Динан также отметил, что прогресс официальной Варшавы как центра силы в ЕС будет частично связан с упадком традиционного франко-германского тандема.

Своим видением также поделилась американская историк и телеведущая Элеонора Джанега. Она прогнозирует появление "новых левых" в Европе.

На фоне растущей популярности правых традиционные партии начали смещать свои позиции правее, и это стало ошибкой: левому избирателю стало не за кого голосовать и он остался дома, что лишь подкрепило успехи правых. Но спрос на левые идеи остается высоким, о чем свидетельствует успех левой президентки в Мексике Клаудии Шейнбаум.

Что будет с бизнесом в 2025 году

По мнению специалиста по политической истории Майка Дункана, в скором времени произойдет невиданный прогресс технологических магнатов и крупного бизнеса в целом.

Он обращает внимание на то, что именно крупный бизнес является главным спонсором для правых политиков, в том числе и Дональда Трампа, чтобы те под лозунгами экономической либерализации демонтировали десятилетиями выстроенную систему экономических правил и законов.

Их основная цель — увеличение личного богатства, но, преследуя эту цель, они будут искажать глобальный дискурс, чтобы он отражал их собственные взгляды на мир, сталкиваясь при этом с очень небольшим сопротивлением со стороны политических сил в Вашингтоне, — подчеркнул Дункан.

По словам Екатерины Фройо, доцента политологии в парижском Институте политических исследований, также произойдет более масштабное привлечение университетов и студенчества к политическим процессам.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Польша планирует ускорить вступление Украины в ЕС
Флаг Польши
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Самая успешная валюта 2024 года — выбор экспертов
песо
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Новый пакет военной помощи от США. Что конкретно получит Украина
Госдеп США
военная помощь

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?