Самая успешная валюта 2024 года — выбор экспертов
Категория
Экономика
Дата публикации

Самая успешная валюта 2024 года — выбор экспертов

песо
Читати українською
Источник:  Financial Times

Авторитетное издание Financial Times обращает внимание на то, что именно аргентинское песо в течение года смогло укрепиться сильнее любой другой валюты.

Главные тезисы

  • Благодаря программе лидера страны Милея аргентинское песо укрепилось больше всех существующих валют.
  • Оно смогло обойти даже турецкую лиру.
  • Улучшение экономической ситуации в Аргентине подтверждается стремительным ростом средней заработной платы.

В чем секрет успеха аргентинского песо

Такой поразительный прогресс произошел после прихода к власти нового президента Аргентины Хавьера Милея, который, к слову, является проукраинским политиком.

Хавьер Милей и Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Что важно понимать, в течение 2024 года песо укрепилось на 44,2% по отношению к корзине валют торговых партнеров с поправкой на трехзначную годовую инфляцию в стране.

Специалисты обращают внимание на то, что этот показатель существенно превосходит 21,2% роста турецкой лиры, оказавшейся на второй строчке в рейтинге.

Более того, указано, что рост курса, установленного правительством, повторился на нескольких легальных и нелегальных рынках, где аргентинцы покупают доллары, поскольку доступ к официальному курсу ограничен.

Экономическая ситуация в Аргентине существенно улучшилась

По словам аналитиков, средняя зарплата граждан страны с декабря 2023 г. по октябрь 2024 г. по параллельным курсам выросла почти вдвое в долларовом выражении до 990 долларов. Это произошло после 7 лет почти постоянной девальвации.

Несмотря на это, указано, что Центральный банк Аргентины с трудом восстанавливает свои практически пустые валютные резервы, тратя доллары на поддержку курса песо.

На этом фоне возникают новые риски. В первую очередь, речь идет о том, что стремительное обесценивание реала в соседней Бразилии и потенциальная тарифная политика будущего президента США Дональда Трампа могут сделать Аргентину уязвимой для внезапной девальвации.

Ситуацию уже прокомментировал Рамиро Бласкес, руководитель отдела исследований инвестиционного банка BancTrust.

Программа Милея работает, но укрепление песо — это наибольший риск в будущем… Если песо продолжит укрепляться или если произойдет сильный внешний шок, спрос на дешевые доллары может резко возрасти, что увеличит риск девальвации, — предупредил эксперт.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Когда экономика РФ ощутит серьезные последствия войны — прогноз аналитиков
Кремль
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Экономика РФ близится к краху. В США высмеяли действия Путина
Салливан

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?