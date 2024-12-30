Самая успешная валюта 2024 года — выбор экспертов

Авторитетное издание Financial Times обращает внимание на то, что именно аргентинское песо в течение года смогло укрепиться сильнее любой другой валюты.
Главные тезисы
- Благодаря программе лидера страны Милея аргентинское песо укрепилось больше всех существующих валют.
- Оно смогло обойти даже турецкую лиру.
- Улучшение экономической ситуации в Аргентине подтверждается стремительным ростом средней заработной платы.
В чем секрет успеха аргентинского песо
Такой поразительный прогресс произошел после прихода к власти нового президента Аргентины Хавьера Милея, который, к слову, является проукраинским политиком.
Что важно понимать, в течение 2024 года песо укрепилось на 44,2% по отношению к корзине валют торговых партнеров с поправкой на трехзначную годовую инфляцию в стране.
Специалисты обращают внимание на то, что этот показатель существенно превосходит 21,2% роста турецкой лиры, оказавшейся на второй строчке в рейтинге.
Более того, указано, что рост курса, установленного правительством, повторился на нескольких легальных и нелегальных рынках, где аргентинцы покупают доллары, поскольку доступ к официальному курсу ограничен.
Экономическая ситуация в Аргентине существенно улучшилась
По словам аналитиков, средняя зарплата граждан страны с декабря 2023 г. по октябрь 2024 г. по параллельным курсам выросла почти вдвое в долларовом выражении до 990 долларов. Это произошло после 7 лет почти постоянной девальвации.
Несмотря на это, указано, что Центральный банк Аргентины с трудом восстанавливает свои практически пустые валютные резервы, тратя доллары на поддержку курса песо.
На этом фоне возникают новые риски. В первую очередь, речь идет о том, что стремительное обесценивание реала в соседней Бразилии и потенциальная тарифная политика будущего президента США Дональда Трампа могут сделать Аргентину уязвимой для внезапной девальвации.
Ситуацию уже прокомментировал Рамиро Бласкес, руководитель отдела исследований инвестиционного банка BancTrust.
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