Самая успешная валюта 2024 года — выбор экспертов

Авторитетное издание Financial Times обращает внимание на то, что именно аргентинское песо в течение года смогло укрепиться сильнее любой другой валюты.

В чем секрет успеха аргентинского песо

Такой поразительный прогресс произошел после прихода к власти нового президента Аргентины Хавьера Милея, который, к слову, является проукраинским политиком.

Хавьер Милей и Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Что важно понимать, в течение 2024 года песо укрепилось на 44,2% по отношению к корзине валют торговых партнеров с поправкой на трехзначную годовую инфляцию в стране.

Специалисты обращают внимание на то, что этот показатель существенно превосходит 21,2% роста турецкой лиры, оказавшейся на второй строчке в рейтинге.

Более того, указано, что рост курса, установленного правительством, повторился на нескольких легальных и нелегальных рынках, где аргентинцы покупают доллары, поскольку доступ к официальному курсу ограничен.

Экономическая ситуация в Аргентине существенно улучшилась

По словам аналитиков, средняя зарплата граждан страны с декабря 2023 г. по октябрь 2024 г. по параллельным курсам выросла почти вдвое в долларовом выражении до 990 долларов. Это произошло после 7 лет почти постоянной девальвации.

Несмотря на это, указано, что Центральный банк Аргентины с трудом восстанавливает свои практически пустые валютные резервы, тратя доллары на поддержку курса песо.

На этом фоне возникают новые риски. В первую очередь, речь идет о том, что стремительное обесценивание реала в соседней Бразилии и потенциальная тарифная политика будущего президента США Дональда Трампа могут сделать Аргентину уязвимой для внезапной девальвации.

Ситуацию уже прокомментировал Рамиро Бласкес, руководитель отдела исследований инвестиционного банка BancTrust.