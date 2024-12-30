Найуспішніша валюта 2024 року — вибір експертів

Авторитетне видання Financial Times звертає увагу на те, що саме аргентинське песо протягом поточного року змогло зміцнитися сильніше, ніж будь-яка інша валюта.

У чому полягає секрет успіху аргентинського песо

Такий вражаючий прогрес відбувся після приходу до влади нового президента Аргентини Хав'єра Мілея, який, до слова, є проукраїнським політиком.

Хав'єр Мілей і Володимир Зеленський (Фото: president.gov.ua)

Що важливо розуміти, протягом 2024 року песо зміцнився на 44,2% відносно кошика валют торгових партнерів з поправкою на тризначну річну інфляцію в країні.

Фахівці звертають увагу на те, що цей показник суттєво перевершує 21,2% зростання турецької ліри, яка опинилася на другій сходинці у рейтингу.

Ба більше, наголошується, що зростання курсу, встановленого урядом, повторилося на кількох легальних і нелегальних ринках, де аргентинці купують долари, оскільки доступ до офіційного курсу обмежений.

Економічна ситуація в Аргентині суттєво покращилася

За словами аналітиків, середня зарплата громадян країни з грудня 2023 року по жовтень 2024 року за паралельним курсом зросла майже вдвічі в доларовому вираженні до 990 доларів. Це сталося після 7 років майже постійної девальвації.

Попри це, вказано, що Центральний банк Аргентини насилу відновлює свої практично порожні валютні резерви, витрачаючи долари на підтримку курсу песо.

На цьому тлі з'являються нові ризики. Насамперед йдеться про те, що стрімке знецінення реала в сусідній Бразилії і потенційна тарифна політика майбутнього президента США Дональда Трампа можуть зробити Аргентину вразливою для раптової девальвації.

Ситуацію уже прокоментував Раміро Бласкес, очільник відділу досліджень інвестиційного банку BancTrust.