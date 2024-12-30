Потужний шок для світу. До чого готуватися у 2025 році

Іноземні аналітики, яких опитало видання Politico, переконанні, що повернення Дональда Трампа у Білий дім стане третім потужним шоком для Європи та світу після COVID-19 та повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Головні тези:
- Зміна політичної ситуації у США може привести до появи нових центрів сил в Європі.
- Польща стане ще сильніше гравцем у Євросоюзі.
- Прогрес технологічних магнатів та великого бізнесу матиме вплив на міжнародну арену.
Як буде змінюватися світ у 2025 році
На переконання експертів, саме зміна політичної ситуації у США може стати причиною появи нових центрів сили в Старому Світі.
З заявою з цього приводу виступив Десмонд Дінан — професор публічної політики у Школі політики та управління ім. Шара при Університеті Джорджа Мейсона (США).
На його переконання, наступного року Польща стане ще сильніше європейським гравцем, ніж це було досі.
Дінан також пояснив, що прогрес офіційної Варшави як центру сили в ЄС буде частково пов’язаний із занепадом традиційного франко-німецького тандему.
Своїм баченням також поділилася американська історикиня і телеведуча Елеонора Джанега. Вона прогнозує появу "нових лівих" у Європі.
Що буде з бізнесом у 2025 році
На переконання спеціаліста з політичної історії Майка Дункана, незабаром відбудеться небачений прогрес технологічних магнатів і великого бізнесу загалом.
Він звертає увагу на те, що саме великий бізнес є головним спонсором для правих політиків, зокрема і Дональда Трампа, аби ті під гаслами економічної лібералізації демонтували десятиліттями вибудувану систему економічних правил і законів.
За словами Катерини Фройо, доцентки політології в паризькому Інституті політичних досліджень, відбудеться масштабніше залучення університетів і студентства до політичних процесів.
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