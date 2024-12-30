Потужний шок для світу. До чого готуватися у 2025 році

Іноземні аналітики, яких опитало видання Politico, переконанні, що повернення Дональда Трампа у Білий дім стане третім потужним шоком для Європи та світу після COVID-19 та повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Як буде змінюватися світ у 2025 році

На переконання експертів, саме зміна політичної ситуації у США може стати причиною появи нових центрів сили в Старому Світі.

З заявою з цього приводу виступив Десмонд Дінан — професор публічної політики у Школі політики та управління ім. Шара при Університеті Джорджа Мейсона (США).

На його переконання, наступного року Польща стане ще сильніше європейським гравцем, ніж це було досі.

Дінан також пояснив, що прогрес офіційної Варшави як центру сили в ЄС буде частково пов’язаний із занепадом традиційного франко-німецького тандему.

Своїм баченням також поділилася американська історикиня і телеведуча Елеонора Джанега. Вона прогнозує появу "нових лівих" у Європі.

На тлі зростання популярності правих традиційні партії почали зміщувати свої позиції правіше, і це стало помилкою: лівому виборцю стало ні за кого голосувати і він залишився вдома, що лише підкріпило успіхи правих. Але попит на ліві ідеї залишається високим, про що свідчить успіх лівої президентки у Мексиці Клаудії Шейнбаум. Поширити

Що буде з бізнесом у 2025 році

На переконання спеціаліста з політичної історії Майка Дункана, незабаром відбудеться небачений прогрес технологічних магнатів і великого бізнесу загалом.

Він звертає увагу на те, що саме великий бізнес є головним спонсором для правих політиків, зокрема і Дональда Трампа, аби ті під гаслами економічної лібералізації демонтували десятиліттями вибудувану систему економічних правил і законів.

Їхньою основною метою є збільшення особистого багатства, але, переслідуючи цю мету, вони спотворюватимуть глобальний дискурс, щоб він відображав їхні власні погляди на світ, стикаючись при цьому з дуже невеликим опором з боку політичних сил у Вашингтоні, — наголосив Дункан. Поширити

За словами Катерини Фройо, доцентки політології в паризькому Інституті політичних досліджень, відбудеться масштабніше залучення університетів і студентства до політичних процесів.