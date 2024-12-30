Новий пакет військової допомоги від США. Що конкретно отримає Україна

30 грудня чинний американський лідер Джо Байден оголосив про виділення масштабного пакета військової допомоги для України розміром у 2,5 мільярда доларів. Глава Держдепу США Ентоні Блінкен уперше розкрив його вміст.
Головні тези:
- Пентагон передасть Україні значну кількість боєприпасів та ракет для зміцнення обороноздатності.
- Джо Байден обіцяє продовжувати підтримку українського народу та забезпечити країну необхідною допомогою під час боротьби за незалежність та свободу.
Пентагон передасть Україні багато боєприпасів та ракет
Що важливо розуміти, до складу пакета входять:
1,25 мільярда доларів — додатковий пакет скорочення видатків на українську армію;
1,22 мільярда доларів — Ініціатива безпекової допомоги Україні (USAI), яка включає використання всіх залишкових коштів цієї програми.
За словами шефа американської дипломатії Ентоні Блінкена, зі складів Міноборони США ЗСУ отримають:
боєприпаси для протиповітряної оборони;
боєприпаси для ракетних систем HIMARS;
артилерійські боєприпаси калібру 155-мм і 105-мм;
боєприпаси класу "повітря-земля";
протитанкові системи Javelin і шведські ПТРК AT-4;
ракети з трубчастим пуском, оптичним наведенням і дротовим відстеженням TOW;
боєприпаси для зброї, що обслуговується екіпажем, і осколкові гранати;
обладнання та боєприпаси для підриву;
засоби зв'язку, навчання, програмне забезпечення, одяг та індивідуальне спорядження;
запасні частини;
допоміжне обладнання;
навчання і транспорт.
боєприпаси для систем протидії БпЛА (c-UAS);
Як Байден прокоментував своє рішення
Очільник Білого дому звертає увагу на те, що Міноборони США активно передає ЗСУ сотні тисяч артилерійських снарядів, тисячі ракет і сотні одиниць бронетехніки, що мають посилити обороноздатність країни.
Окрім того, президент наказав своїй команді якнайшвидше забезпечити Україну необхідною допомогою, включно зі списанням старішого американського обладнання, його оперативною доставкою до України та відновленням оборонно-промислової бази США.
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