США виділяють Україні новий пакет військової допомоги у розмірі 2,5 млрд дол

Президент США Джо Байден 30 грудня заявив про виділення нового пакета військової допомоги Україні розміром у 2,5 мільярда доларів.
Головні тези:
- Президент США Джо Байден виділив Україні новий пакет військової допомоги у розмірі 2,5 млрд доларів для підтримки боротьби країни проти російської агресії.
- Склад пакета включає додатковий пакет скорочення видатків на українську армію та ініціативу безпекової допомоги Україні, які зміцнять обороноздатність країни.
- Санкції, запроваджені США проти російської енергетики, спрямовані на ускладнення транспортування російської нафти в обхід західних обмежень та можливе позбавлення ліцензії банків, обробляють операції з російськими енергоносіями.
- Джо Байден заявив, що під його керівництвом США надалі будуть активно підтримувати Україну у боротьбі за незалежність і свободу.
Що відомо про новий пакет військової допомоги Україні від США
До складу пакета входять:
1,25 мільярда доларів — додатковий пакет скорочення видатків на українську армію;
1,22 мільярда доларів — Ініціатива безпекової допомоги Україні (USAI), яка включає використання всіх залишкових коштів цієї програми.
За словами президента, Пентагон активно доставляє Україні сотні тисяч артилерійських снарядів, тисячі ракет і сотні одиниць бронетехніки, що мають посилити обороноздатність країни.
Байден також доручив своїй адміністрації максимально швидко забезпечувати Україну необхідною допомогою, включно зі списанням старішого американського обладнання, його оперативною доставкою до України та відновленням оборонно-промислової бази США.
Байден може ввести масштабні санкції проти російської енергетики
Як вдалося дізнатися іноземним журналістам, санкції будуть спрямовані проти “тіньового флоту” Росії, який перевозить російську нафту в обхід західних санкцій.
Окрім того, під удар можуть потрапити російські експортери нафти, на яких наразі не накладені обмеження.
Також обговорюється можливе позбавлення ліцензії банків, які обробляють операції з російськими енергоносіями.
Один з інсайдерів заявив, що такий крок надасть більше важелів впливу майбутньому президенту Дональду Трампу та його команди під час майбутніх переговорів з врегулювання розв’язаної Росією злочинної війни проти України.
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