США виділяють Україні новий пакет військової допомоги у розмірі 2,5 млрд дол

Президент США Джо Байден 30 грудня заявив про виділення нового пакета військової допомоги Україні розміром у 2,5 мільярда доларів.

Що відомо про новий пакет військової допомоги Україні від США

Сьогодні я з гордістю оголошую про майже 2,5 мільярда доларів на безпекову допомогу Україні, яка продовжує боротися за свою незалежність і свободу від російської агресії. Джо Байден Президент США

До складу пакета входять:

1,25 мільярда доларів — додатковий пакет скорочення видатків на українську армію;

1,22 мільярда доларів — Ініціатива безпекової допомоги Україні (USAI), яка включає використання всіх залишкових коштів цієї програми.

За словами президента, Пентагон активно доставляє Україні сотні тисяч артилерійських снарядів, тисячі ракет і сотні одиниць бронетехніки, що мають посилити обороноздатність країни.

Байден також доручив своїй адміністрації максимально швидко забезпечувати Україну необхідною допомогою, включно зі списанням старішого американського обладнання, його оперативною доставкою до України та відновленням оборонно-промислової бази США.

Під моїм керівництвом Сполучені Штати будуть невпинно працювати над зміцненням позицій України у цій війні протягом решти мого терміну на посаді, — запевнив Байден. Поширити

Байден може ввести масштабні санкції проти російської енергетики

Як вдалося дізнатися іноземним журналістам, санкції будуть спрямовані проти “тіньового флоту” Росії, який перевозить російську нафту в обхід західних санкцій.

Окрім того, під удар можуть потрапити російські експортери нафти, на яких наразі не накладені обмеження.

Також обговорюється можливе позбавлення ліцензії банків, які обробляють операції з російськими енергоносіями.