Місія протидії РФ. У США пояснили нові скандальні заяви Трампа

Останнім часом майбутній американський президент Дональд Трамп публічно говорив про захоплення Гренландії, повернення Панамського каналу під контроль США і пропонував зробити Канаду 51-м штатом. У його команді пояснили, що насправді все це означає.
Головні тези:
- Скандальні заяви Трампа про захоплення Гренландії, Панамський канал та Канаду нібито є частиною глобального плану.
- Команда Трампа розглядає його заяви як частину ширшої місії з протидії впливу Росії та Китаю на міжнародному рівні.
Що означають нові скандальна заяви Трампа
З коментарем з цього приводу виступила речниця перехідного періоду республіканця Анна Келлі.
Вона стверджує, що подібні висловлювання — це частина більш глобального плану Дональда Трампа.
За словами Келлі, західні лідери збираються за столом переговорів, тому що президент Трамп уже виконує свою обіцянку "Зробити Америку знову сильною".
Ба більше, Келлі стверджує, що заяви американського лідера про Канаду, Мексику, Гренландію і Панаму пов'язані воєдино "всеосяжною місією протидії Росії та Китаю".
Що саме говорив Трамп
Нещодавно майбутній очільник Білого дому неочікувано для всіх запропонував Канаді стати 51-м штатом Америки.
Окрім того, він публічно пообіцяв що знизить податки для громадян Канади більш ніж на 60%, якщо країна погодиться на його пропозицію.
Що цікаво, канадський лідер наразі сприймає ці скандальні заяви Дональда Трампа як жарти.
Також лідер республіканців відновив свої претензії на Гренландію — найбільший острів Землі, який є автономною частиною Королівства Данія.
Ба більше, він поскаржився на те, що Панама бере з американських кораблів надто велику плату за прохід каналом. Часом він відверто ставив питання про можливе повернення каналу під контроль американців.
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