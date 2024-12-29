Миссия противодействия РФ. В США объяснили новые скандальные заявления Трампа

В последнее время будущий американский президент Дональд Трамп публично говорил о захвате Гренландии, возвращении Панамского канала под контроль США и предлагал сделать Канаду 51-м штатом. В его команде объяснили, что на самом деле все это значит.

Что означают новые скандальные заявления Трампа

С комментарием по этому поводу выступила спикер переходного периода республиканца Анна Келли.

Она утверждает, что подобные высказывания — это часть более глобального плана Дональда Трампа.

По словам Келли, западные лидеры собираются за столом переговоров, потому что президент Трамп уже выполняет свое обещание "Сделать Америку снова великой".

Когда он официально вступит в должность, иностранные государства дважды подумают, прежде чем обворовывать нашу страну. Америку снова будут уважать, и весь мир станет более безопасным, — подчеркнула она. Поделиться

Более того, Келли утверждает, что заявления американского лидера о Канаде, Мексике, Гренландии и Панаме связаны воедино "всеобъемлющей миссией противодействия России и Китаю".

Трамп знает, за какие рычаги тянуть, и он находится в положении власти, чтобы использовать эти рычаги, — объяснил еще один представитель команды республиканца. Поделиться

Что именно говорил Трамп

Недавно будущий глава Белого дома неожиданно для всех предложил Канаде стать 51-м штатом Америки.

Кроме того, он публично пообещал, что снизит налоги для граждан Канады более чем на 60%, если страна согласится на его предложение.

Что интересно, канадский лидер сейчас воспринимает эти скандальные заявления Дональда Трампа как шутки.

Также лидер республиканцев возобновил свои претензии на Гренландию — самый большой остров Земли, который является автономной частью Королевства Дания.