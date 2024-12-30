США выделяют Украине новый пакет военной помощи в размере 2,5 млрд долл
Категория
Украина
Дата публикации

США выделяют Украине новый пакет военной помощи в размере 2,5 млрд долл

The White House
США выделяют Украине новый пакет военной помощи в размере 2,5 млрд долл
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Президент США Джо Байден 30 декабря заявил о выделении нового пакета военной помощи Украине в размере 2,5 миллиарда долларов.

Главные тезисы

  • Президент США Джо Байден выделил Украине новый пакет военной помощи в размере 2,5 млрд. долларов для поддержки борьбы страны против российской агрессии.
  • Состав пакета включает дополнительный пакет сокращения расходов на украинскую армию и инициативу помощи безопасности Украины, которые укрепят обороноспособность страны.
  • Санкции, введенные США против российской энергетики, направлены на усложнение транспортировки российской нефти в обход западных ограничений и возможное лишение лицензии банков, возделывают операции с российскими энергоносителями.
  • Джо Байден заявил, что под его руководством США будут активно поддерживать Украину в борьбе за независимость и свободу.

Что известно о новом пакете военной помощи Украине от США

Сегодня я с гордостью объявляю о почти 2,5 миллиардах долларов на безопасность помощи Украине, которая продолжает бороться за свою независимость и свободу от российской агрессии.

Джо Байден

Джо Байден

Президент США

В состав пакета входят:

  • 1,25 миллиарда долларов — дополнительный пакет сокращения расходов на украинскую армию;

  • 1,22 миллиарда долларов — Инициатива безопасности помощи Украине (USAI), которая включает использование всех остаточных средств этой программы.

По словам президента, Пентагон активно доставляет Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет и сотни единиц бронетехники, которые должны усилить обороноспособность страны.

Байден также поручил своей администрации максимально быстро обеспечивать Украину необходимой помощью, включая списание более старого американского оборудования, его оперативную доставку в Украину и восстановление оборонно-промышленной базы США.

Под моим руководством Соединенные Штаты будут неустанно работать над укреплением позиций Украины в этой войне в течение всего моего срока в должности, — заверил Байден.

Байден может ввести масштабные санкции против российской энергетики

Как удалось узнать иностранным журналистам, санкции будут направлены против "теневого флота" России, перевозящего российскую нефть в обход западных санкций.

Кроме того, под удар могут попасть российские экспортеры нефти, на которые пока не наложены ограничения.

Также обсуждается возможное лишение лицензии банков, обрабатывающих операции с российскими энергоносителями.

Один из инсайдеров заявил, что такой шаг окажет больше рычагов влиянию будущему президенту Дональду Трампу и его команде во время предстоящих переговоров по урегулированию развязанной Россией преступной войны против Украины.

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