США выделяют Украине новый пакет военной помощи в размере 2,5 млрд долл

Президент США Джо Байден 30 декабря заявил о выделении нового пакета военной помощи Украине в размере 2,5 миллиарда долларов.
Главные тезисы
- Президент США Джо Байден выделил Украине новый пакет военной помощи в размере 2,5 млрд. долларов для поддержки борьбы страны против российской агрессии.
- Состав пакета включает дополнительный пакет сокращения расходов на украинскую армию и инициативу помощи безопасности Украины, которые укрепят обороноспособность страны.
- Санкции, введенные США против российской энергетики, направлены на усложнение транспортировки российской нефти в обход западных ограничений и возможное лишение лицензии банков, возделывают операции с российскими энергоносителями.
- Джо Байден заявил, что под его руководством США будут активно поддерживать Украину в борьбе за независимость и свободу.
Что известно о новом пакете военной помощи Украине от США
В состав пакета входят:
1,25 миллиарда долларов — дополнительный пакет сокращения расходов на украинскую армию;
1,22 миллиарда долларов — Инициатива безопасности помощи Украине (USAI), которая включает использование всех остаточных средств этой программы.
По словам президента, Пентагон активно доставляет Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет и сотни единиц бронетехники, которые должны усилить обороноспособность страны.
Байден также поручил своей администрации максимально быстро обеспечивать Украину необходимой помощью, включая списание более старого американского оборудования, его оперативную доставку в Украину и восстановление оборонно-промышленной базы США.
Байден может ввести масштабные санкции против российской энергетики
Как удалось узнать иностранным журналистам, санкции будут направлены против "теневого флота" России, перевозящего российскую нефть в обход западных санкций.
Кроме того, под удар могут попасть российские экспортеры нефти, на которые пока не наложены ограничения.
Также обсуждается возможное лишение лицензии банков, обрабатывающих операции с российскими энергоносителями.
Один из инсайдеров заявил, что такой шаг окажет больше рычагов влиянию будущему президенту Дональду Трампу и его команде во время предстоящих переговоров по урегулированию развязанной Россией преступной войны против Украины.
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