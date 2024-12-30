США выделяют Украине новый пакет военной помощи в размере 2,5 млрд долл

Что известно о новом пакете военной помощи Украине от США

Сегодня я с гордостью объявляю о почти 2,5 миллиардах долларов на безопасность помощи Украине, которая продолжает бороться за свою независимость и свободу от российской агрессии. Джо Байден Президент США

В состав пакета входят:

1,25 миллиарда долларов — дополнительный пакет сокращения расходов на украинскую армию;

1,22 миллиарда долларов — Инициатива безопасности помощи Украине (USAI), которая включает использование всех остаточных средств этой программы.

По словам президента, Пентагон активно доставляет Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет и сотни единиц бронетехники, которые должны усилить обороноспособность страны.

Байден также поручил своей администрации максимально быстро обеспечивать Украину необходимой помощью, включая списание более старого американского оборудования, его оперативную доставку в Украину и восстановление оборонно-промышленной базы США.

Под моим руководством Соединенные Штаты будут неустанно работать над укреплением позиций Украины в этой войне в течение всего моего срока в должности, — заверил Байден. Поделиться

Байден может ввести масштабные санкции против российской энергетики

Как удалось узнать иностранным журналистам, санкции будут направлены против "теневого флота" России, перевозящего российскую нефть в обход западных санкций.

Кроме того, под удар могут попасть российские экспортеры нефти, на которые пока не наложены ограничения.

Также обсуждается возможное лишение лицензии банков, обрабатывающих операции с российскими энергоносителями.