США нададуть Україні 15 млрд дол від заморожених активів РФ

Сполучені Штати виділять Україні 15 млрд дол. Ці кошти забезпечені майбутніми доходами від заморожених російських активів.

США нададуть Україні 15 млрд дол від заморожених російських активів

Як повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, Міністерство фінансів України та Світовий банк підписали угоду, яка передбачає використання цих коштів у межах проєкту PEACE in Ukraine.

Фінансовий пакет є частиною більш масштабної ініціативи, в рамках якої США надають Україні $20 мільярдів у межах програми G7.

Кошти будуть спрямовані на соціальні та гуманітарні витрати.

Дякуємо Сполученим Штатам і Світовому банку за підтримку ініціативи, яка змушує Росію платити за агресію проти України, — наголосив Шмигаль. Поширити

Активи РФ залишаться замороженими навіть після закінчення війни

Як зазначає видання, лідери G7 у жовтні випустять заяву, у якій зазначать, що російські суверенні активи залишаться замороженими, доки Москва не відшкодує Україні завдані збитки.

Ми підтверджуємо, що суверенні активи Росії в наших юрисдикціях залишатимуться заблокованими, доки вона не припинить свою агресію і не компенсує шкоду, завдану Україні, — йдеться в проєкті заяви лідерів G7, підготовленому Італією. Поширити

Також у документі зазначено, що країни блоку нададуть Україні кредит на суму 50 млрд доларів.