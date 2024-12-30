США нададуть Україні 15 млрд дол від заморожених активів РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

США нададуть Україні 15 млрд дол від заморожених активів РФ

Денис Шмигаль
США нададуть Україні 15 млрд дол від заморожених активів РФ
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Сполучені Штати виділять Україні 15 млрд дол. Ці кошти забезпечені майбутніми доходами від заморожених російських активів.

Головні тези:

  • Угода між Міністерством фінансів України, Світовим банком та США передбачає виділення Україні 15 млрд доларів від заморожених російських активів.
  • Фінансовий пакет є частиною програми G7, в рамках якої Україні буде надано усього $20 млрд на соціальні та гуманітарні витрати.
  • Лідери G7 закликають до заборони російським суверенним активам та надають кредит на суму 50 млрд доларів для України.
  • Україна отримала підтримку від США та Світового банку у боротьбі з російською агресією та компенсує втрати, завдані країні внаслідок воєнних дій.
  • Суверенні активи Росії залишатимуться замороженими, доки Кремль не відшкодує усю шкоду, завдану Україні, підтверджено лідерами G7.

США нададуть Україні 15 млрд дол від заморожених російських активів

Як повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, Міністерство фінансів України та Світовий банк підписали угоду, яка передбачає використання цих коштів у межах проєкту PEACE in Ukraine.

Фінансовий пакет є частиною більш масштабної ініціативи, в рамках якої США надають Україні $20 мільярдів у межах програми G7.

Кошти будуть спрямовані на соціальні та гуманітарні витрати.

Дякуємо Сполученим Штатам і Світовому банку за підтримку ініціативи, яка змушує Росію платити за агресію проти України, — наголосив Шмигаль.

Активи РФ залишаться замороженими навіть після закінчення війни

Як зазначає видання, лідери G7 у жовтні випустять заяву, у якій зазначать, що російські суверенні активи залишаться замороженими, доки Москва не відшкодує Україні завдані збитки.

Ми підтверджуємо, що суверенні активи Росії в наших юрисдикціях залишатимуться заблокованими, доки вона не припинить свою агресію і не компенсує шкоду, завдану Україні, — йдеться в проєкті заяви лідерів G7, підготовленому Італією.

Також у документі зазначено, що країни блоку нададуть Україні кредит на суму 50 млрд доларів.

Нагадаємо, 24 грудня Україні від США надійшов 1 млрд дол, забезпечений доходами від заморожених російських активів.

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