США нададуть Україні 15 млрд дол від заморожених активів РФ

Сполучені Штати виділять Україні 15 млрд дол. Ці кошти забезпечені майбутніми доходами від заморожених російських активів.
Головні тези:
- Угода між Міністерством фінансів України, Світовим банком та США передбачає виділення Україні 15 млрд доларів від заморожених російських активів.
- Фінансовий пакет є частиною програми G7, в рамках якої Україні буде надано усього $20 млрд на соціальні та гуманітарні витрати.
- Лідери G7 закликають до заборони російським суверенним активам та надають кредит на суму 50 млрд доларів для України.
- Україна отримала підтримку від США та Світового банку у боротьбі з російською агресією та компенсує втрати, завдані країні внаслідок воєнних дій.
- Суверенні активи Росії залишатимуться замороженими, доки Кремль не відшкодує усю шкоду, завдану Україні, підтверджено лідерами G7.
США нададуть Україні 15 млрд дол від заморожених російських активів
Як повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, Міністерство фінансів України та Світовий банк підписали угоду, яка передбачає використання цих коштів у межах проєкту PEACE in Ukraine.
Фінансовий пакет є частиною більш масштабної ініціативи, в рамках якої США надають Україні $20 мільярдів у межах програми G7.
Кошти будуть спрямовані на соціальні та гуманітарні витрати.
Активи РФ залишаться замороженими навіть після закінчення війни
Як зазначає видання, лідери G7 у жовтні випустять заяву, у якій зазначать, що російські суверенні активи залишаться замороженими, доки Москва не відшкодує Україні завдані збитки.
Також у документі зазначено, що країни блоку нададуть Україні кредит на суму 50 млрд доларів.
Нагадаємо, 24 грудня Україні від США надійшов 1 млрд дол, забезпечений доходами від заморожених російських активів.
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