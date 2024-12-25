Японія надасть Україні 3 млрд дол, забезпечених замороженими активами РФ

Президент Володимир Зеленський 25 грудня провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Японії Шігеру Ішібою. Він повідомив, що Токіо передасть Києву ще 3 млрд дол від заморожених російських активів.

Японія надасть Україні 3 млрд дол від заморожених активів Росії

Про це президент повідомив у telegram.

Вдячний за рішення уряду Японії передати Україні ще 3 млрд дол., забезпечених замороженими російськими активами, і за додаткову допомогу на енергетичне обладнання й будівництво укриттів. Володимир Зеленський Президент України

Зеленський привітав Шігеру Ішібу з обранням головою японського уряду та подякував за загальну допомогу державі загальною сумою 12 млрд дол.

Розповів Прем’єру Ішібі про масований обстріл Росією енергетичної інфраструктури України в різдвяну ніч і подякував за готовність Японії працювати для якнайшвидшого досягнення справедливого й тривалого миру. Поширити

Водночас Зеленський та Ішіба домовилися зустрітися для продовження діалогу.

Куди спрямують отримані кошти від Японії та Британії

До державного бюджету України надійшов транш у розмірі 1 млрд дол у рамках програми Світового банку на підтримку політики розвитку "Основи зростання" (DPL).

Як повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, транш складається з:

567 мільйонів доларів США під гарантії уряду Японії у рамках Цільового фонду ADVANCE Ukraine,

483 мільйонів доларів США під гарантії уряду Великої Британії.

Міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що ці кошти будуть спрямовані на розвиток економічного потенціалу України тафінансування пріоритетних соціальних і гуманітарних потреб держбюджету.

Програма DPL спрямована на підтримку впровадження реформ в Україні. Залучення траншу стало можливим завдяки досягненню ключових показників у таких сферах: