Японія надасть Україні 3 млрд дол, забезпечених замороженими активами РФ

Президент Володимир Зеленський 25 грудня провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Японії Шігеру Ішібою. Він повідомив, що Токіо передасть Києву ще 3 млрд дол від заморожених російських активів.
Головні тези:
- Україна отримає 3 млрд дол від Японії, забезпечених замороженими російськими активами, для розвитку економіки та соціальних потреб.
- Президент України Володимир Зеленський дякує уряду Японії за допомогу та підтримку на шляху досягнення миру в Україні.
- Отримані кошти в рамках програми розвитку спрямовані на підтримку реформ в ключових сферах: мито, податки, боротьба з корупцією, приватний сектор та інфраструктура.
Японія надасть Україні 3 млрд дол від заморожених активів Росії
Про це президент повідомив у telegram.
Зеленський привітав Шігеру Ішібу з обранням головою японського уряду та подякував за загальну допомогу державі загальною сумою 12 млрд дол.
Водночас Зеленський та Ішіба домовилися зустрітися для продовження діалогу.
Куди спрямують отримані кошти від Японії та Британії
До державного бюджету України надійшов транш у розмірі 1 млрд дол у рамках програми Світового банку на підтримку політики розвитку "Основи зростання" (DPL).
Як повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, транш складається з:
567 мільйонів доларів США під гарантії уряду Японії у рамках Цільового фонду ADVANCE Ukraine,
483 мільйонів доларів США під гарантії уряду Великої Британії.
Міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що ці кошти будуть спрямовані на розвиток економічного потенціалу України тафінансування пріоритетних соціальних і гуманітарних потреб держбюджету.
Програма DPL спрямована на підтримку впровадження реформ в Україні. Залучення траншу стало можливим завдяки досягненню ключових показників у таких сферах:
митна та податкова політика,
боротьба з корупцією,
підтримка державних підприємств,
розвиток приватного сектору,
логістична інфраструктура.
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