Япония предоставит Украине 3 млрд долл, обеспеченных замороженными активами РФ

Президент Владимир Зеленский 25 декабря провел телефонный разговор с премьер-министром Японии Шигером Ишибой. Он сообщил, что Токио передаст Киеву еще 3 млрд долл. от замороженных российских активов.
Главные тезисы
- Япония передаст Украине 3 млрд долл от замороженных российских активов для развития экономики и социальных нужд
- Средства будут использованы для поддержки реформ в ключевых сферах, таких как налоги, борьба с коррупцией и инфраструктура
- Украина также получит транш в размере 1 млрд долл. от Великобритании по программе Всемирного банка для поддержки экономического потенциала и социальных нужд
- Программа развития направлена на поддержку реформ в Украине в областях таможенной и налоговой политики, логистической инфраструктуры и развития частного сектора
- Эти шаги помогут Украине достичь справедливого и продолжительного мира, благодаря помощи Японии и Великобритании
Япония предоставит Украине 3 млрд долл от замороженных активов России
Об этом президент сообщил в telegram.
Зеленский поздравил Шигеру Ишибу с избранием главой японского правительства и поблагодарил за общую помощь государству на общую сумму 12 млрд дол.
Зеленский и Ишиба договорились встретиться для продолжения диалога.
Куда направят полученные средства от Японии и Великобритании
В государственный бюджет Украины поступил транш в размере 1 млрд долл. в рамках программы Всемирного банка в поддержку политики развития "Основы роста" (DPL).
Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, транш состоит из:
567 миллионов долларов США под гарантии правительства Японии в рамках Целевого фонда ADVANCE Ukraine,
483 миллиона долларов США под гарантии правительства Великобритании.
Министр финансов Сергей Марченко отметил, что эти средства будут направлены на развитие экономического потенциала Украины и финансирование приоритетных социальных и гуманитарных потребностей госбюджета.
Программа DPL направлена на поддержку реформ в Украине. Привлечение транша стало возможным благодаря достижению ключевых показателей в следующих областях:
таможенная и налоговая политика,
борьба с коррупцией,
поддержка государственных предприятий,
развитие частного сектора,
логистическая инфраструктура.
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