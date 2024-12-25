Япония предоставит Украине 3 млрд долл, обеспеченных замороженными активами РФ

Президент Владимир Зеленский 25 декабря провел телефонный разговор с премьер-министром Японии Шигером Ишибой. Он сообщил, что Токио передаст Киеву еще 3 млрд долл. от замороженных российских активов.

Япония предоставит Украине 3 млрд долл от замороженных активов России

Об этом президент сообщил в telegram.

Благодарен за решение правительства Японии передать Украине еще 3 млрд долл., обеспеченных замороженными российскими активами, и за дополнительную помощь на энергетическое оборудование и строительство укрытий. Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский поздравил Шигеру Ишибу с избранием главой японского правительства и поблагодарил за общую помощь государству на общую сумму 12 млрд дол.

Рассказал Премьеру Ишиби о массированном обстреле Россией энергетической инфраструктуры Украины в рождественскую ночь и поблагодарил за готовность Японии работать для скорейшего достижения справедливого и продолжительного мира. Поделиться

Зеленский и Ишиба договорились встретиться для продолжения диалога.

Куда направят полученные средства от Японии и Великобритании

В государственный бюджет Украины поступил транш в размере 1 млрд долл. в рамках программы Всемирного банка в поддержку политики развития "Основы роста" (DPL).

Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, транш состоит из:

567 миллионов долларов США под гарантии правительства Японии в рамках Целевого фонда ADVANCE Ukraine,

483 миллиона долларов США под гарантии правительства Великобритании.

Министр финансов Сергей Марченко отметил, что эти средства будут направлены на развитие экономического потенциала Украины и финансирование приоритетных социальных и гуманитарных потребностей госбюджета.

Программа DPL направлена на поддержку реформ в Украине. Привлечение транша стало возможным благодаря достижению ключевых показателей в следующих областях: