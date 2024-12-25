Япония предоставит Украине 3 млрд долл, обеспеченных замороженными активами РФ
Категория
Экономика
Дата публикации

Япония предоставит Украине 3 млрд долл, обеспеченных замороженными активами РФ

Владимир Зеленский
Япония
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Президент Владимир Зеленский 25 декабря провел телефонный разговор с премьер-министром Японии Шигером Ишибой. Он сообщил, что Токио передаст Киеву еще 3 млрд долл. от замороженных российских активов.

Главные тезисы

  • Япония передаст Украине 3 млрд долл от замороженных российских активов для развития экономики и социальных нужд
  • Средства будут использованы для поддержки реформ в ключевых сферах, таких как налоги, борьба с коррупцией и инфраструктура
  • Украина также получит транш в размере 1 млрд долл. от Великобритании по программе Всемирного банка для поддержки экономического потенциала и социальных нужд
  • Программа развития направлена на поддержку реформ в Украине в областях таможенной и налоговой политики, логистической инфраструктуры и развития частного сектора
  • Эти шаги помогут Украине достичь справедливого и продолжительного мира, благодаря помощи Японии и Великобритании

Япония предоставит Украине 3 млрд долл от замороженных активов России

Об этом президент сообщил в telegram.

Благодарен за решение правительства Японии передать Украине еще 3 млрд долл., обеспеченных замороженными российскими активами, и за дополнительную помощь на энергетическое оборудование и строительство укрытий.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Зеленский поздравил Шигеру Ишибу с избранием главой японского правительства и поблагодарил за общую помощь государству на общую сумму 12 млрд дол.

Рассказал Премьеру Ишиби о массированном обстреле Россией энергетической инфраструктуры Украины в рождественскую ночь и поблагодарил за готовность Японии работать для скорейшего достижения справедливого и продолжительного мира.

Зеленский и Ишиба договорились встретиться для продолжения диалога.

Куда направят полученные средства от Японии и Великобритании

В государственный бюджет Украины поступил транш в размере 1 млрд долл. в рамках программы Всемирного банка в поддержку политики развития "Основы роста" (DPL).

Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, транш состоит из:

  • 567 миллионов долларов США под гарантии правительства Японии в рамках Целевого фонда ADVANCE Ukraine,

  • 483 миллиона долларов США под гарантии правительства Великобритании.

Министр финансов Сергей Марченко отметил, что эти средства будут направлены на развитие экономического потенциала Украины и финансирование приоритетных социальных и гуманитарных потребностей госбюджета.

Программа DPL направлена на поддержку реформ в Украине. Привлечение транша стало возможным благодаря достижению ключевых показателей в следующих областях:

  • таможенная и налоговая политика,

  • борьба с коррупцией,

  • поддержка государственных предприятий,

  • развитие частного сектора,

  • логистическая инфраструктура.

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