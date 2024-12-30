США предоставит Украине 15 млрд долл от замороженных активов РФ

Соединенные Штаты выделят Украине 15 млрд дол. Эти средства обеспечены будущими доходами от замороженных российских активов.

США предоставит Украине 15 млрд долл. от замороженных российских активов

Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, Министерство финансов Украины и Всемирный банк подписали соглашение, предусматривающее использование этих средств в рамках проекта PEACE in Ukraine.

Финансовый пакет является частью более масштабной инициативы, в рамках которой США предоставляют Украине $20 миллиардов в рамках программы G7.

Средства будут направлены на социальные и гуманитарные расходы.

Благодарим Соединенные Штаты и Всемирный банк за поддержку инициативы, которая заставляет Россию платить за агрессию против Украины, — подчеркнул Шмигаль. Поделиться

Активы РФ останутся замороженными даже после окончания войны

Как отмечает издание, лидеры G7 в октябре выпустят заявление, в котором отметят, что российские суверенные активы останутся замороженными, пока Москва не возместит Украине нанесенный ущерб.

Мы подтверждаем, что суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться заблокированными, пока она не прекратит свою агрессию и не компенсирует ущерб, причиненный Украине, — говорится в проекте заявления лидеров G7, подготовленном Италией. Поделиться

Также в документе отмечено, что страны блока предоставят Украине кредит на сумму 50 млрд долларов.