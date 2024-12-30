США предоставит Украине 15 млрд долл от замороженных активов РФ

Соединенные Штаты выделят Украине 15 млрд дол. Эти средства обеспечены будущими доходами от замороженных российских активов.
Главные тезисы
- Соглашение между Министерством финансов Украины, Всемирным банком и США предусматривает выделение Украине 15 млрд. долларов от замороженных российских активов.
- Финансовый пакет является частью программы G7, в рамках которой Украине будет предоставлено всего $20 млрд на социальные и гуманитарные расходы.
- Лидеры G7 призывают к запрету российским суверенным активам и предоставляют кредит на сумму 50 млрд. долларов для Украины.
- Украина получила поддержку от США и Всемирного банка в борьбе с российской агрессией и компенсирует потери, причиненные стране в результате военных действий.
- Суверенные активы России будут оставаться замороженными, пока Кремль не возместит весь ущерб, причиненный Украине, подтвержден лидерами G7.
США предоставит Украине 15 млрд долл. от замороженных российских активов
Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, Министерство финансов Украины и Всемирный банк подписали соглашение, предусматривающее использование этих средств в рамках проекта PEACE in Ukraine.
Финансовый пакет является частью более масштабной инициативы, в рамках которой США предоставляют Украине $20 миллиардов в рамках программы G7.
Средства будут направлены на социальные и гуманитарные расходы.
Активы РФ останутся замороженными даже после окончания войны
Как отмечает издание, лидеры G7 в октябре выпустят заявление, в котором отметят, что российские суверенные активы останутся замороженными, пока Москва не возместит Украине нанесенный ущерб.
Также в документе отмечено, что страны блока предоставят Украине кредит на сумму 50 млрд долларов.
Напомним, 24 декабря Украине от США поступил 1 млрд долл., обеспеченный доходами от замороженных российских активов.
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