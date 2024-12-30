США предоставит Украине 15 млрд долл от замороженных активов РФ
Категория
Украина
Дата публикации

США предоставит Украине 15 млрд долл от замороженных активов РФ

Денис Шмыгаль
США предоставит Украине 15 млрд долл от замороженных активов РФ
Read in English
Читати українською

Соединенные Штаты выделят Украине 15 млрд дол. Эти средства обеспечены будущими доходами от замороженных российских активов.

Главные тезисы

  • Соглашение между Министерством финансов Украины, Всемирным банком и США предусматривает выделение Украине 15 млрд. долларов от замороженных российских активов.
  • Финансовый пакет является частью программы G7, в рамках которой Украине будет предоставлено всего $20 млрд на социальные и гуманитарные расходы.
  • Лидеры G7 призывают к запрету российским суверенным активам и предоставляют кредит на сумму 50 млрд. долларов для Украины.
  • Украина получила поддержку от США и Всемирного банка в борьбе с российской агрессией и компенсирует потери, причиненные стране в результате военных действий.
  • Суверенные активы России будут оставаться замороженными, пока Кремль не возместит весь ущерб, причиненный Украине, подтвержден лидерами G7.

США предоставит Украине 15 млрд долл. от замороженных российских активов

Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, Министерство финансов Украины и Всемирный банк подписали соглашение, предусматривающее использование этих средств в рамках проекта PEACE in Ukraine.

Финансовый пакет является частью более масштабной инициативы, в рамках которой США предоставляют Украине $20 миллиардов в рамках программы G7.

Средства будут направлены на социальные и гуманитарные расходы.

Благодарим Соединенные Штаты и Всемирный банк за поддержку инициативы, которая заставляет Россию платить за агрессию против Украины, — подчеркнул Шмигаль.

Активы РФ останутся замороженными даже после окончания войны

Как отмечает издание, лидеры G7 в октябре выпустят заявление, в котором отметят, что российские суверенные активы останутся замороженными, пока Москва не возместит Украине нанесенный ущерб.

Мы подтверждаем, что суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться заблокированными, пока она не прекратит свою агрессию и не компенсирует ущерб, причиненный Украине, — говорится в проекте заявления лидеров G7, подготовленном Италией.

Также в документе отмечено, что страны блока предоставят Украине кредит на сумму 50 млрд долларов.

Напомним, 24 декабря Украине от США поступил 1 млрд долл., обеспеченный доходами от замороженных российских активов.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Тотальная конфискация активов РФ — кто выступает против
ЕС
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
США предоставили Украине 1 млрд долл от использования замороженных активов РФ
Денис Шмыгаль
США
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Япония предоставит Украине 3 млрд долл, обеспеченных замороженными активами РФ
Владимир Зеленский
Япония

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?