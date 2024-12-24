США предоставили Украине 1 млрд долл от использования замороженных активов РФ

24 декабря Украине от США поступил 1 млрд долл, обеспеченный доходами от замороженных российских активов.
Главные тезисы
- США передали Украине 1 млрд долл от замороженных активов РФ, тем самым поддержав страну на пути к восстановлению.
- Российские суверенные активы останутся замороженными до момента компенсации ущерба Украине.
- Украина получила первый транш из запланированных 20 млрд долл по инициативе G7, что подчеркивает поддержку со стороны ведущих экономик мира.
- Премьер-министр Украины выразил благодарность американским партнерам и Всемирному банку за важный шаг на пути к справедливости и восстановлению страны.
- Лидеры G7 подтвердили готовность предоставить Украине кредит на сумму 50 млрд долл, что станет дополнительной поддержкой для украинской экономики.
Украина получила первый из 20 млрд долл, обеспеченных замороженными активами РФ
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Премьер поблагодарил американских партнеров и Всемирный банк за этот важный шаг на пути к справедливости.
Активы РФ останутся замороженными даже после окончания войны
Как отмечает издание, лидеры G7 в октябре выпустят заявление, в котором отметят, что российские суверенные активы останутся замороженными, пока Москва не возместит Украине нанесенный ущерб.
Мы подтверждаем, что суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться заблокированными, пока она не прекратит свою агрессию и не компенсирует ущерб, причиненный Украине, — говорится в проекте заявления лидеров G7, подготовленном Италией.
Также в документе отмечено, что страны блока предоставит Украине кредит на сумму 50 млрд долларов.
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