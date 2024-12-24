США предоставили Украине 1 млрд долл от использования замороженных активов РФ

24 декабря Украине от США поступил 1 млрд долл, обеспеченный доходами от замороженных российских активов.

Украина получила первый из 20 млрд долл, обеспеченных замороженными активами РФ

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Это первый транш из запланированных 20 миллиардов долларов, которые Соединенные Штаты готовы выделить путем использования обездвиженных российских активов в рамках инициативы G7. Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины

Премьер поблагодарил американских партнеров и Всемирный банк за этот важный шаг на пути к справедливости.

Мы рассчитываем, что все суверенные российские активы будут конфискованы и направлены на восстановление Украины. Поделиться

Активы РФ останутся замороженными даже после окончания войны

Как отмечает издание, лидеры G7 в октябре выпустят заявление, в котором отметят, что российские суверенные активы останутся замороженными, пока Москва не возместит Украине нанесенный ущерб.

Мы подтверждаем, что суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться заблокированными, пока она не прекратит свою агрессию и не компенсирует ущерб, причиненный Украине, — говорится в проекте заявления лидеров G7, подготовленном Италией.