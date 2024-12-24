США надали Україні 1 млрд дол від використання заморожених активів РФ

24 грудня Україні від США надійшов 1 млрд дол, забезпечений доходами від заморожених російських активів.
Головні тези:
- Україна отримала важливий транш від США у розмірі 1 млрд дол, який забезпечений доходами від заморожених російських активів.
- Цей перший крок із запланованих $20 мільярдів, що надаються за умов використання знерухомлених російських активів в межах ініціативи G7.
- Лідери G7 підтримують блокування російських активів до відшкодування завданих збитків та нададуть Україні кредит на суму 50 млрд доларів.
- Суверенні активи РФ залишатимуться замороженими навіть після закінчення війни до компенсації українській стороні збитків.
- Прем'єр-міністр України висловив подяку американським партнерам та Світовому банку за важливий крок на шляху до справедливості та відновлення країни.
Україна отримала перший з 20 млрд дол, забезпечених замороженими активами РФ
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Прем’єр подякував американським партнерам та Світовому банку за цей важливий крок на шляху до справедливості.
Активи РФ залишаться замороженими навіть після закінчення війни
Як зазначає видання, лідери G7 у жовтні випустять заяву, у якій зазначать, що російські суверенні активи залишаться замороженими, доки Москва не відшкодує Україні завдані збитки.
Ми підтверджуємо, що суверенні активи Росії в наших юрисдикціях залишатимуться заблокованими, доки вона не припинить свою агресію і не компенсує шкоду, завдану Україні, — йдеться в проєкті заяви лідерів G7, підготовленому Італією.
Також у документі зазначено, що країни блоку нададуть Україні кредит на суму 50 млрд доларів.
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