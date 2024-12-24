США надали Україні 1 млрд дол від використання заморожених активів РФ

24 грудня Україні від США надійшов 1 млрд дол, забезпечений доходами від заморожених російських активів.

Україна отримала перший з 20 млрд дол, забезпечених замороженими активами РФ

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Це перший транш із запланованих $20 мільярдів, які Сполучені Штати готові виділити шляхом використання знерухомлених російських активів у межах ініціативи G7. Денис Шмигаль Прем’єр-міністр України

Прем’єр подякував американським партнерам та Світовому банку за цей важливий крок на шляху до справедливості.

Ми розраховуємо, що всі суверенні російські активи будуть конфісковані й спрямовані на відновлення України. Поширити

Активи РФ залишаться замороженими навіть після закінчення війни

Як зазначає видання, лідери G7 у жовтні випустять заяву, у якій зазначать, що російські суверенні активи залишаться замороженими, доки Москва не відшкодує Україні завдані збитки.

Ми підтверджуємо, що суверенні активи Росії в наших юрисдикціях залишатимуться заблокованими, доки вона не припинить свою агресію і не компенсує шкоду, завдану Україні, — йдеться в проєкті заяви лідерів G7, підготовленому Італією.