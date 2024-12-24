США надали Україні 1 млрд дол від використання заморожених активів РФ
Категорія
Економіка
Дата публікації

США надали Україні 1 млрд дол від використання заморожених активів РФ

Денис Шмигаль
США

24 грудня Україні від США надійшов 1 млрд дол, забезпечений доходами від заморожених російських активів.

Головні тези:

  • Україна отримала важливий транш від США у розмірі 1 млрд дол, який забезпечений доходами від заморожених російських активів.
  • Цей перший крок із запланованих $20 мільярдів, що надаються за умов використання знерухомлених російських активів в межах ініціативи G7.
  • Лідери G7 підтримують блокування російських активів до відшкодування завданих збитків та нададуть Україні кредит на суму 50 млрд доларів.
  • Суверенні активи РФ залишатимуться замороженими навіть після закінчення війни до компенсації українській стороні збитків.
  • Прем'єр-міністр України висловив подяку американським партнерам та Світовому банку за важливий крок на шляху до справедливості та відновлення країни.

Україна отримала перший з 20 млрд дол, забезпечених замороженими активами РФ

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Це перший транш із запланованих $20 мільярдів, які Сполучені Штати готові виділити шляхом використання знерухомлених російських активів у межах ініціативи G7.

Денис Шмигаль

Денис Шмигаль

Прем’єр-міністр України

Прем’єр подякував американським партнерам та Світовому банку за цей важливий крок на шляху до справедливості.

Ми розраховуємо, що всі суверенні російські активи будуть конфісковані й спрямовані на відновлення України.

Активи РФ залишаться замороженими навіть після закінчення війни

Як зазначає видання, лідери G7 у жовтні випустять заяву, у якій зазначать, що російські суверенні активи залишаться замороженими, доки Москва не відшкодує Україні завдані збитки.

Ми підтверджуємо, що суверенні активи Росії в наших юрисдикціях залишатимуться заблокованими, доки вона не припинить свою агресію і не компенсує шкоду, завдану Україні, — йдеться в проєкті заяви лідерів G7, підготовленому Італією.

Також у документі зазначено, що країни блоку нададуть Україні кредит на суму 50 млрд доларів.

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