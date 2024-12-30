Новый пакет военной помощи от США. Что конкретно получит Украина

30 декабря действующий американский лидер Джо Байден объявил о выделении масштабного пакета военной помощи для Украины в размере 2,5 миллиарда долларов. Глава Госдепа США Энтони Блинкен впервые раскрыл его содержимое.

Пентагон передаст Украине много боеприпасов и ракет

Что важно понимать, в состав пакета входят:

1,25 миллиарда долларов — дополнительный пакет сокращения расходов на украинскую армию;

1,22 миллиарда долларов — Инициатива безопасности помощи Украине (USAI), которая включает использование всех остаточных средств этой программы.

По словам шефа американской дипломатии Энтони Блинкена, из составов Минобороны США ВСУ получат:

боеприпасы для противовоздушной обороны;

боеприпасы для ракетных систем HIMARS;

артиллерийские боеприпасы калибра 155-мм и 105-мм;

боеприпасы класса "воздух-земля";

противотанковые системы Javelin и шведские ПТРК AT-4;

ракеты с трубчатым пуском, оптической наводкой и проводным отслеживанием TOW;

боеприпасы для оружия, обслуживаемого экипажем, и осколочные гранаты;

оборудование и боеприпасы для взрыва;

средства связи, обучение, программное обеспечение, одежду и индивидуальное снаряжение;

запасные части;

вспомогательное оборудование;

обучение и транспорт.

боеприпасы для систем противодействия БПЛА (c-UAS);

Соединенные Штаты и более 50 стран мира объединили свои усилия, чтобы обеспечить Украине возможности для защиты от российской агрессии. Энтони Блинкен Глава Госдепа США

Как Байден прокомментировал свое решение

Сегодня я с гордостью объявляю о почти 2,5 миллиардах долларов на помощь Украине, которая продолжает бороться за свою независимость и свободу от российской агрессии. Джо Байден Президент США

Глава Белого дома обращает внимание на то, что Минобороны США активно передает ВСУ сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет и сотни единиц бронетехники, которые должны усилить обороноспособность страны.

Кроме того, президент приказал своей команде как можно быстрее обеспечить Украину необходимой помощью, включая списание более старого американского оборудования, его оперативную доставку в Украину и восстановление оборонно-промышленной базы США.