Новый пакет военной помощи от США. Что конкретно получит Украина

30 декабря действующий американский лидер Джо Байден объявил о выделении масштабного пакета военной помощи для Украины в размере 2,5 миллиарда долларов. Глава Госдепа США Энтони Блинкен впервые раскрыл его содержимое.
Главные тезисы
- Пентагон передаст Украине большое количество боеприпасов и ракет для укрепления обороноспособности.
- Джо Байден обещает продолжать поддержку украинского народа и обеспечить страну необходимой помощью в борьбе за независимость и свободу.
Пентагон передаст Украине много боеприпасов и ракет
Что важно понимать, в состав пакета входят:
1,25 миллиарда долларов — дополнительный пакет сокращения расходов на украинскую армию;
1,22 миллиарда долларов — Инициатива безопасности помощи Украине (USAI), которая включает использование всех остаточных средств этой программы.
По словам шефа американской дипломатии Энтони Блинкена, из составов Минобороны США ВСУ получат:
боеприпасы для противовоздушной обороны;
боеприпасы для ракетных систем HIMARS;
артиллерийские боеприпасы калибра 155-мм и 105-мм;
боеприпасы класса "воздух-земля";
противотанковые системы Javelin и шведские ПТРК AT-4;
ракеты с трубчатым пуском, оптической наводкой и проводным отслеживанием TOW;
боеприпасы для оружия, обслуживаемого экипажем, и осколочные гранаты;
оборудование и боеприпасы для взрыва;
средства связи, обучение, программное обеспечение, одежду и индивидуальное снаряжение;
запасные части;
вспомогательное оборудование;
обучение и транспорт.
боеприпасы для систем противодействия БПЛА (c-UAS);
Как Байден прокомментировал свое решение
Глава Белого дома обращает внимание на то, что Минобороны США активно передает ВСУ сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет и сотни единиц бронетехники, которые должны усилить обороноспособность страны.
Кроме того, президент приказал своей команде как можно быстрее обеспечить Украину необходимой помощью, включая списание более старого американского оборудования, его оперативную доставку в Украину и восстановление оборонно-промышленной базы США.
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