Новый пакет военной помощи от США. Что конкретно получит Украина
Категория
Украина
Дата публикации

Новый пакет военной помощи от США. Что конкретно получит Украина

Госдеп США
военная помощь
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30 декабря действующий американский лидер Джо Байден объявил о выделении масштабного пакета военной помощи для Украины в размере 2,5 миллиарда долларов. Глава Госдепа США Энтони Блинкен впервые раскрыл его содержимое.

Главные тезисы

  • Пентагон передаст Украине большое количество боеприпасов и ракет для укрепления обороноспособности.
  • Джо Байден обещает продолжать поддержку украинского народа и обеспечить страну необходимой помощью в борьбе за независимость и свободу.

Пентагон передаст Украине много боеприпасов и ракет

Что важно понимать, в состав пакета входят:

  • 1,25 миллиарда долларов — дополнительный пакет сокращения расходов на украинскую армию;

  • 1,22 миллиарда долларов — Инициатива безопасности помощи Украине (USAI), которая включает использование всех остаточных средств этой программы.

По словам шефа американской дипломатии Энтони Блинкена, из составов Минобороны США ВСУ получат:

  • боеприпасы для противовоздушной обороны;

  • боеприпасы для ракетных систем HIMARS;

  • артиллерийские боеприпасы калибра 155-мм и 105-мм;

  • боеприпасы класса "воздух-земля";

  • противотанковые системы Javelin и шведские ПТРК AT-4;

  • ракеты с трубчатым пуском, оптической наводкой и проводным отслеживанием TOW;

  • боеприпасы для оружия, обслуживаемого экипажем, и осколочные гранаты;

  • оборудование и боеприпасы для взрыва;

  • средства связи, обучение, программное обеспечение, одежду и индивидуальное снаряжение;

  • запасные части;

  • вспомогательное оборудование;

  • обучение и транспорт.

  • боеприпасы для систем противодействия БПЛА (c-UAS);

Соединенные Штаты и более 50 стран мира объединили свои усилия, чтобы обеспечить Украине возможности для защиты от российской агрессии.

Энтони Блинкен

Энтони Блинкен

Глава Госдепа США

Как Байден прокомментировал свое решение

Сегодня я с гордостью объявляю о почти 2,5 миллиардах долларов на помощь Украине, которая продолжает бороться за свою независимость и свободу от российской агрессии.

Джо Байден

Джо Байден

Президент США

Глава Белого дома обращает внимание на то, что Минобороны США активно передает ВСУ сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет и сотни единиц бронетехники, которые должны усилить обороноспособность страны.

Кроме того, президент приказал своей команде как можно быстрее обеспечить Украину необходимой помощью, включая списание более старого американского оборудования, его оперативную доставку в Украину и восстановление оборонно-промышленной базы США.

Под моим руководством Соединенные Штаты будут неустанно работать над укреплением позиций Украины в этой войне на протяжении всего моего срока в должности, — добавил Джо Байден.

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