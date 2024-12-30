Зеленский подписал закон о ликвидации МСЭК в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий ликвидацию медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК). Закон вступит в силу с 1 января 2025 года.

С января 2025 года в Украине ликвидируют МСЭК

По закону вместо МСЭК в украинских кластерных и сверхкластерных больницах заработают экспертные комиссии. Их основной задачей станет оценка состояния здоровья пациентов на основе критериев Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья.

Для минимизации коррупционных рисков процесс рассмотрения заявок пациентов будет анонимным. Пациент и комиссия не узнают, какие именно врачи будут рассматривать их дела.

Статусы лиц с инвалидностью, установленные ранее, а также медико-социальная экспертиза для детей, остаются без изменений.

Закон был принят Верховной Радой во втором чтении 19 декабря 2024 года.

Что этому предшествовало

22 октября президент Владимир Зеленский подписал указ, начавший ликвидацию МСЭК как часть реформы системы оценки инвалидности в Украине.

Уже 1 ноября Кабинет Министров одобрил законопроект, согласно которому МСЭК будет полностью ликвидирован с 1 января 2025 года.

Владимир Зеленский подчеркнул, что были зафиксированы сотни таких фактов очевидно необоснованных инвалидностей у должностных лиц таможни, налоговой, в системе Пенсионного фонда, в местных администрациях.

Со всем этим нужно тщательно и оперативно разобраться. Система МСЭК должна быть ликвидирована. Но для реальных и именно системных изменений нужно провести полную цифровизацию всех этапов работы по установлению инвалидности, подчеркнул украинский лидер. Поделиться

Как отметил премьер-министр Денис Шмигаль, вместо этого будет происходить внедрение цифровой, прозрачной, европейской модели для соответствующих определений.