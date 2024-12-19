Совет окончательно одобрил ликвидацию МСЭК
Категория
Украина
Дата публикации

Совет окончательно одобрил ликвидацию МСЭК

Совет окончательно одобрил ликвидацию МСЭК
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Источник:  Ярослав Железняк

19 декабря Верховная Рада приняла в целом законопроект №12178 о ликвидации медико-социальной экспертной комиссии.

Главные тезисы

  • Ликвидация МСЭК предусматривает замену системы экспертными командами для оценки функционирования человека в больницах.
  • Законопроект предусматривает цифровые изменения в процессе оценки, прозрачность при формировании команд и обнародование результатов общественного контроля.
  • Ликвидация МСЭК является частью реформы системы оценки инвалидности в Украине и направлена на предотвращение коррупции и необоснованных инвалидностей в должностных лицах и таможнях.
  • Президент и правительство отметили необходимость тщательной подготовки к ликвидации МСЭК и внедрению цифровых технологий для эффективной реализации новой системы.
  • Внедрение цифровой модели оценивания обеспечит прозрачность и европейский стандарт по установлению инвалидности в Украине.

Что предполагает ликвидация МСЭК

Как сообщил народный депутат от партии «Голос» Ярослав Железняк, за документ №12178 проголосовали 259 парламентариев.

Согласно законопроекту, с 1 января 2025 года МСЭК заменят экспертные команды по оценке повседневного функционирования человека в кластерных и сверхкластерных больницах.

В пояснительной записке законопроекта говорится, что система МСЭК не отвечает "современным вызовам", которые возникли перед Украиной во время войны, и "актуальным подходам к установлению инвалидности".

Также закон предусматривает следующие изменения:

  • оценивания будут проводить в электронной системе;

  • команды будут формироваться автоматически по принципу случайности, а данные врачей и пациентов будут оставаться скрытыми до момента оценки;

  • решение экспертных команд можно будет обжаловать в Центре оценки функционального состояния;

  • статистические данные оценивания будут обнародованы для общественного мониторинга и предотвращения коррупции.

В то же время, все справки и документы, выданные МСЭК до 1 января 2025 года, остаются в силе. Они и в дальнейшем будут являться основанием для получения социальных гарантий, прав, льгот, пенсий, компенсаций и других выплат в течение определенного срока действия.

Что этому предшествовало

22 октября президент Владимир Зеленский подписал указ, начавший ликвидацию МСЭК как часть реформы системы оценки инвалидности в Украине.

Уже 1 ноября Кабинет Министров одобрил законопроект, согласно которому МСЭК будет полностью ликвидирован с 1 января 2025 года.

Владимир Зеленский подчеркнул, что были зафиксированы сотни таких фактов очевидно необоснованных инвалидностей у должностных лиц таможни, налоговой, в системе Пенсионного фонда, в местных администрациях.

Со всем этим нужно тщательно и оперативно разобраться. Система МСЭК должна быть ликвидирована. Но для реальных и именно системных изменений нужно провести полную цифровизацию всех этапов работы по установлению инвалидности, подчеркнул украинский лидер.

Как отметил премьер-министр Денис Шмигаль, вместо этого будет происходить внедрение цифровой, прозрачной, европейской модели для соответствующих определений.

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