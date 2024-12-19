Рада остаточно схвалила ліквідацію МСЕК

19 грудня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №12178 про ліквідацію медико-соціальної експертної комісії.

Що передбачає ліквідація МСЕК

Як повідомив народний депутат від партії «Голос» Ярослав Железняк, за документ № 12178 проголосували 259 парламентарів.

Згідно з законопроєктом, з 1 січня 2025 року МСЕК замінять експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування людини у кластерних і надкластерних лікарнях.

У пояснювальній записці законопроєкту йдеться про те, що система МСЕК не відповідає "сучасним викликам", які постали перед Україною під час війни, та "актуальним підходам до встановлення інвалідності". Поширити

Також закон передбачає такі зміни:

оцінювання проводитимуть в електронній системі;

команди формуватимуться автоматично за принципом випадковості, а дані лікарів і пацієнтів залишатимуться прихованими до моменту оцінювання;

рішення експертних команд можна буде оскаржити у Центрі оцінювання функціонального стану;

статистичні дані оцінювання оприлюднюватимуть для громадського моніторингу та запобігання корупції.

Водночас всі довідки та документи, видані МСЕК до 1 січня 2025 року, залишаються чинними. Вони й надалі будуть підставою для отримання соціальних гарантій, прав, пільг, пенсій, компенсацій та інших виплат протягом визначеного терміну дії.

Що цьому передувало

22 жовтня президент Володимир Зеленський підписав указ, який започаткував ліквідацію МСЕК як частину реформи системи оцінки інвалідності в Україні.

Уже 1 листопада Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт, згідно з яким МСЕК буде повністю ліквідовано з 1 січня 2025 року.

Володимир Зеленський наголосив, що були зафіксовані сотні таких фактів очевидно необґрунтованих інвалідностей у посадовців митниці, податкової, в системі Пенсійного фонду, в місцевих адміністраціях.

З усім цим треба ретельно та оперативно розібратися. Система МСЕК має бути ліквідована. Але для реальних і саме системних змін треба провести повну цифровізацію всіх етапів роботи щодо встановлення інвалідності, — підкреслив український лідер. Поширити

Як наголосив прем'єр-міністр Денис Шмигаль натомість буде відбуватися впровадження цифрової, прозорої, європейської модель для відповідних визначень.