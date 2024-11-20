Рада підтримала ліквідацію МСЕК у першому читанні

Верховна Рада в рамках першого читання підтримала законопроєкт про ліквідацію медико-соціальні експертні комісії (МСЕК). “За” проголосувало понад 250 депутатів.

Ліквідація МСЕК — Рада підтримала законопроєкт

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, в рамках першого читання, законопроєкт №12178 підтримали 260 народних депутатів.

Функції МСЕК будуть покладені на експертні комісії, що формуватимуться в кластерних та надкластерних закладах охорони здоров’я.

Також замість поняття «медико-соціальна експертиза» пропонується ввести термін «оцінювання повсякденного функціонування людини».

Що цьому передувало

22 жовтня президент Володимир Зеленський підписав указ, який започаткував ліквідацію МСЕК як частину реформи системи оцінки інвалідності в Україні.

Уже 1 листопада Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт, згідно з яким МСЕК буде повністю ліквідовано з 1 січня 2025 року.

Володимир Зеленський наголосив, що були зафіксовані сотні таких фактів очевидно необґрунтованих інвалідностей у посадовців митниці, податкової, в системі Пенсійного фонду, в місцевих адміністраціях.

З усім цим треба ретельно та оперативно розібратися. Система МСЕК має бути ліквідована. Але для реальних і саме системних змін треба провести повну цифровізацію всіх етапів роботи щодо встановлення інвалідності, — підкреслив український лідер. Поширити

Як наголосив прем'єр-міністр Денис Шмигаль натомість буде відбуватися впровадження цифрової, прозорої, європейської модель для відповідних визначень.

Окрім того, очільник Кабміну додав, що вже вдалося реалізувати низку кадрових наказів, зокрема щодо звільнення керівництва центральної МСЕК та керівників профільного департаменту Міністерства охорони здоров’я.