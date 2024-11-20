Рада підтримала ліквідацію МСЕК у першому читанні

Верховна Рада в рамках першого читання підтримала законопроєкт про ліквідацію медико-соціальні експертні комісії (МСЕК). “За” проголосувало понад 250 депутатів.
Головні тези:
- Рада підтримала законопроєкт про ліквідацію МСЕК у першому читанні, який передбачає покладання функцій на експертні комісії в закладах охорони здоров'я.
- Ліквідація МСЕК є частиною реформи системи оцінки інвалідності в Україні та спрямована на боротьбу з необгрунтованими випадками інвалідності.
- З 1 січня 2025 року МСЕК буде повністю ліквідовано, а замість терміну 'медико-соціальна експертиза' вводиться поняття 'оцінювання повсякденного функціонування людини'.
- Президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Денис Шмигаль підкреслюють необхідність цифрової трансформації для змін у системі встановлення інвалідності.
- Реформа передбачає впровадження прозорої та європейської моделі роботи з визначення інвалідності, що сприятиме більш точній і об'єктивній оцінці стану здоров'я громадян.
Ліквідація МСЕК — Рада підтримала законопроєкт
Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, в рамках першого читання, законопроєкт №12178 підтримали 260 народних депутатів.
Функції МСЕК будуть покладені на експертні комісії, що формуватимуться в кластерних та надкластерних закладах охорони здоров’я.
Також замість поняття «медико-соціальна експертиза» пропонується ввести термін «оцінювання повсякденного функціонування людини».
Що цьому передувало
22 жовтня президент Володимир Зеленський підписав указ, який започаткував ліквідацію МСЕК як частину реформи системи оцінки інвалідності в Україні.
Уже 1 листопада Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт, згідно з яким МСЕК буде повністю ліквідовано з 1 січня 2025 року.
Володимир Зеленський наголосив, що були зафіксовані сотні таких фактів очевидно необґрунтованих інвалідностей у посадовців митниці, податкової, в системі Пенсійного фонду, в місцевих адміністраціях.
Як наголосив прем'єр-міністр Денис Шмигаль натомість буде відбуватися впровадження цифрової, прозорої, європейської модель для відповідних визначень.
Окрім того, очільник Кабміну додав, що вже вдалося реалізувати низку кадрових наказів, зокрема щодо звільнення керівництва центральної МСЕК та керівників профільного департаменту Міністерства охорони здоров’я.
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