Совет поддержал ликвидацию МСЭК в первом чтении
Категория
Украина
Дата публикации

Совет поддержал ликвидацию МСЭК в первом чтении

Совет поддержал ликвидацию МСЭК в первом чтении
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Источник:  Ярослав Железняк

Верховная Рада в рамках первого чтения поддержала законопроект о ликвидации медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК). "За" проголосовало более 250 депутатов.

Главные тезисы

  • Ликвидация МСЭК является частью реформы системы оценки инвалидности в Украине и направлена на борьбу с необоснованными случаями инвалидности
  • С 1 января 2025 года МСЭК будет полностью ликвидирована, а введено понятие 'оценка повседневного функционирования человека'
  • Президент и премьер-министр подчеркивают необходимость цифровой трансформации для улучшения системы установления инвалидности
  • Реформа предполагает введение прозрачной и европейской модели оценки инвалидности для более точной и объективной оценки здоровья граждан
  • Изменения в МСЭК обусловлены необходимостью борьбы с необоснованными инвалидностями и проведением цифровизации процесса установления инвалидности

Ликвидация МСЭК — Совет поддержал законопроект

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, в рамках первого чтения, законопроект №12178 поддержали 260 народных депутатов.

Функции МСЭК будут возложены на экспертные комиссии, которые будут формироваться в кластерных и сверхкластерных учреждениях здравоохранения.

Также вместо понятия "медико-социальная экспертиза" предлагается ввести термин "оценка повседневного функционирования человека".

Что этому предшествовало

22 октября президент Владимир Зеленский подписал указ, начавший ликвидацию МСЭК как часть реформы системы оценки инвалидности в Украине.

Уже 1 ноября Кабинет Министров одобрил законопроект, согласно которому МСЭК будет полностью ликвидирован с 1 января 2025 года.

Владимир Зеленский подчеркнул, что были зафиксированы сотни таких фактов очевидно необоснованных инвалидностей у должностных лиц таможни, налоговой, в системе Пенсионного фонда, в местных администрациях.

Со всем этим нужно тщательно и оперативно разобраться. Система МСЭК должна быть ликвидирована. Но для реальных и именно системных изменений нужно провести полную цифровизацию всех этапов работы по установлению инвалидности, подчеркнул украинский лидер.

Как отметил премьер-министр Денис Шмигаль, вместо этого будет происходить внедрение цифровой, прозрачной, европейской модели для соответствующих определений.

Кроме того, глава Кабмина добавил, что уже удалось реализовать ряд кадровых приказов, в частности, по увольнению руководства центральной МСЭК и руководителей профильного департамента Министерства здравоохранения.

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