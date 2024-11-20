Совет поддержал ликвидацию МСЭК в первом чтении

Верховная Рада в рамках первого чтения поддержала законопроект о ликвидации медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК). "За" проголосовало более 250 депутатов.
Главные тезисы
- Ликвидация МСЭК является частью реформы системы оценки инвалидности в Украине и направлена на борьбу с необоснованными случаями инвалидности
- С 1 января 2025 года МСЭК будет полностью ликвидирована, а введено понятие 'оценка повседневного функционирования человека'
- Президент и премьер-министр подчеркивают необходимость цифровой трансформации для улучшения системы установления инвалидности
- Реформа предполагает введение прозрачной и европейской модели оценки инвалидности для более точной и объективной оценки здоровья граждан
- Изменения в МСЭК обусловлены необходимостью борьбы с необоснованными инвалидностями и проведением цифровизации процесса установления инвалидности
Ликвидация МСЭК — Совет поддержал законопроект
Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, в рамках первого чтения, законопроект №12178 поддержали 260 народных депутатов.
Функции МСЭК будут возложены на экспертные комиссии, которые будут формироваться в кластерных и сверхкластерных учреждениях здравоохранения.
Также вместо понятия "медико-социальная экспертиза" предлагается ввести термин "оценка повседневного функционирования человека".
Что этому предшествовало
22 октября президент Владимир Зеленский подписал указ, начавший ликвидацию МСЭК как часть реформы системы оценки инвалидности в Украине.
Уже 1 ноября Кабинет Министров одобрил законопроект, согласно которому МСЭК будет полностью ликвидирован с 1 января 2025 года.
Владимир Зеленский подчеркнул, что были зафиксированы сотни таких фактов очевидно необоснованных инвалидностей у должностных лиц таможни, налоговой, в системе Пенсионного фонда, в местных администрациях.
Как отметил премьер-министр Денис Шмигаль, вместо этого будет происходить внедрение цифровой, прозрачной, европейской модели для соответствующих определений.
Кроме того, глава Кабмина добавил, что уже удалось реализовать ряд кадровых приказов, в частности, по увольнению руководства центральной МСЭК и руководителей профильного департамента Министерства здравоохранения.
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