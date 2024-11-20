Совет поддержал ликвидацию МСЭК в первом чтении

Верховная Рада в рамках первого чтения поддержала законопроект о ликвидации медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК). "За" проголосовало более 250 депутатов.

Ликвидация МСЭК — Совет поддержал законопроект

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, в рамках первого чтения, законопроект №12178 поддержали 260 народных депутатов.

Функции МСЭК будут возложены на экспертные комиссии, которые будут формироваться в кластерных и сверхкластерных учреждениях здравоохранения.

Также вместо понятия "медико-социальная экспертиза" предлагается ввести термин "оценка повседневного функционирования человека".

Что этому предшествовало

22 октября президент Владимир Зеленский подписал указ, начавший ликвидацию МСЭК как часть реформы системы оценки инвалидности в Украине.

Уже 1 ноября Кабинет Министров одобрил законопроект, согласно которому МСЭК будет полностью ликвидирован с 1 января 2025 года.

Владимир Зеленский подчеркнул, что были зафиксированы сотни таких фактов очевидно необоснованных инвалидностей у должностных лиц таможни, налоговой, в системе Пенсионного фонда, в местных администрациях.

Со всем этим нужно тщательно и оперативно разобраться. Система МСЭК должна быть ликвидирована. Но для реальных и именно системных изменений нужно провести полную цифровизацию всех этапов работы по установлению инвалидности, подчеркнул украинский лидер. Поделиться

Как отметил премьер-министр Денис Шмигаль, вместо этого будет происходить внедрение цифровой, прозрачной, европейской модели для соответствующих определений.

Кроме того, глава Кабмина добавил, что уже удалось реализовать ряд кадровых приказов, в частности, по увольнению руководства центральной МСЭК и руководителей профильного департамента Министерства здравоохранения.