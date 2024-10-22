Ликвидация МСЭК в Украине — что будет дальше

Украинские власти уже нашли альтернативу для МСЭК

Как подчеркнул премьер-министр, во исполнение указа главы государства Владимира Зеленского до конца этого года МСЭК будут ликвидированы.

Денис Шмигаль также официально подтвердил, что будет происходить внедрение цифровой, прозрачной, европейской модели для соответствующих определений.

Кроме этого, сегодня я поручил министру здравоохранения не позднее первого ноября внести все необходимые нормативные документы и законопроекты на рассмотрение Кабинета министров для того, чтобы завершить в конце концов эту реформу. Денис Шмигаль Глава КМУ

Кроме того, глава Кабмина добавил, что уже удалось реализовать ряд кадровых приказов, в частности, по увольнению руководства центральной МСЭК и руководителей профильного департамента Министерства здравоохранения.

Как эту ситуацию прокомментировал сам Зеленский

Как заявил 22 октября глава государства, он узнал о многочисленных фактах нарушений МСЭК и фальшивых инвалидностях для должностных лиц.

Владимир Зеленский подчеркнул, что были зафиксированы сотни таких фактов очевидно необоснованных инвалидностей у должностных лиц таможни, налоговой, в системе Пенсионного фонда, в местных администрациях.

Со всем этим нужно тщательно и оперативно разобраться. Система МСЭК должна быть ликвидирована. Но для реальных и именно системных изменений нужно провести полную цифровизацию всех этапов работы по установлению инвалидности, — подчеркнул украинский лидер. Поделиться

Владимир Зеленский настаивает, что должна быть и персональная ответственность и кадровые решения из-за этой ситуации в центральных органах власти — в вертикали контроля за МСЭК.