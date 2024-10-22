Ликвидация МСЭК в Украине — что будет дальше

По словам главы Кабмина Дениса Шмыгаля, медико-социальную экспертную комиссию (МСЭК) в Украине заменят новой европейской моделью.
Главные тезисы
- Внедрение цифровой и прозрачной системы для установления инвалидности необходимо на фоне громкого скандала вокруг МСЭК.
- Ликвидация МСЭК требует полной цифровизации всех этапов работы и установления персональной ответственности в центральных органах власти.
- Денис Шмигаль и Владимир Зеленский поддерживают реформу и подчеркивают необходимость оперативной борьбы с нарушениями и фальшивыми инвалидностями.
Украинские власти уже нашли альтернативу для МСЭК
Как подчеркнул премьер-министр, во исполнение указа главы государства Владимира Зеленского до конца этого года МСЭК будут ликвидированы.
Денис Шмигаль также официально подтвердил, что будет происходить внедрение цифровой, прозрачной, европейской модели для соответствующих определений.
Кроме того, глава Кабмина добавил, что уже удалось реализовать ряд кадровых приказов, в частности, по увольнению руководства центральной МСЭК и руководителей профильного департамента Министерства здравоохранения.
Как эту ситуацию прокомментировал сам Зеленский
Как заявил 22 октября глава государства, он узнал о многочисленных фактах нарушений МСЭК и фальшивых инвалидностях для должностных лиц.
Владимир Зеленский подчеркнул, что были зафиксированы сотни таких фактов очевидно необоснованных инвалидностей у должностных лиц таможни, налоговой, в системе Пенсионного фонда, в местных администрациях.
Владимир Зеленский настаивает, что должна быть и персональная ответственность и кадровые решения из-за этой ситуации в центральных органах власти — в вертикали контроля за МСЭК.
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