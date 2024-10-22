Ліквідація МСЕК в Україні — що буде далі

Українська влада вже знайшла альтернативу для МСЕК

Як наголосив прем'єр-міністр, на виконання указу глави держави Володимира Зеленського до кінця цього року МСЕК будуть ліквідовані.

Денис Шмигаль також офіційно підтвердив, що натомість буде відбуватися впровадження цифрової, прозорої, європейської модель для відповідних визначень.

Окрім цього, сьогодні я доручив міністру охорони здоров’я не пізніше першого листопада внести всі необхідні нормативні документи, та законопроєкти на розгляд Кабінету міністрів для того, щоб завершити врешті цю реформу. Денис Шмигаль Глава КМУ

Окрім того, очільник Кабміну додав, що вже вдалося реалізувати низку кадрових наказів, зокрема щодо звільнення керівництва центральної МСЕК та керівників профільного департаменту Міністерства охорони здоров’я.

Як цю ситуацію прокоментував сам Зеленський

Як заявив 22 жовтня глава держави, він дізнався про численні факти порушень МСЕК і фальшиві інвалідності для посадовців.

Володимир Зеленський наголосив, що були зафіксовані сотні таких фактів очевидно необґрунтованих інвалідностей у посадовців митниці, податкової, в системі Пенсійного фонду, в місцевих адміністраціях.

З усім цим треба ретельно та оперативно розібратися. Система МСЕК має бути ліквідована. Але для реальних і саме системних змін треба провести повну цифровізацію всіх етапів роботи щодо встановлення інвалідності, — підкреслив український лідер. Поширити

Володимир Зеленський наполягає на тому, що повинна бути й персональна відповідальність та кадрові рішення через цю ситуацію в центральних органах влади — у вертикалі контролю за МСЕК.