Ліквідація МСЕК в Україні — що буде далі
Категорія
Україна
Дата публікації

Ліквідація МСЕК в Україні — що буде далі

МСЕК
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

За словами очільника Кабміну Дениса Шмигаля, медико-соціальну експертну комісію (МСЕК) в Україні замінять новою європейською моделлю.

Головні тези:

  • Впровадження цифрової та прозорої системи для встановлення інвалідності є необхідним на тлі гучного скандалу навколо МСЕК.
  • Ліквідація МСЕК потребує повної цифровізації всіх етапів роботи та встановлення персональної відповідальності в центральних органах влади.
  • Денис Шмигаль і Володимир Зеленський підтримують реформу і наголошують на необхідності оперативної боротьби з порушеннями та фальшивими інвалідностями.

Українська влада вже знайшла альтернативу для МСЕК

Як наголосив прем'єр-міністр, на виконання указу глави держави Володимира Зеленського до кінця цього року МСЕК будуть ліквідовані.

Денис Шмигаль також офіційно підтвердив, що натомість буде відбуватися впровадження цифрової, прозорої, європейської модель для відповідних визначень.

Окрім цього, сьогодні я доручив міністру охорони здоров’я не пізніше першого листопада внести всі необхідні нормативні документи, та законопроєкти на розгляд Кабінету міністрів для того, щоб завершити врешті цю реформу.

Денис Шмигаль

Денис Шмигаль

Глава КМУ

Окрім того, очільник Кабміну додав, що вже вдалося реалізувати низку кадрових наказів, зокрема щодо звільнення керівництва центральної МСЕК та керівників профільного департаменту Міністерства охорони здоров’я.

Як цю ситуацію прокоментував сам Зеленський

Як заявив 22 жовтня глава держави, він дізнався про численні факти порушень МСЕК і фальшиві інвалідності для посадовців.

Володимир Зеленський наголосив, що були зафіксовані сотні таких фактів очевидно необґрунтованих інвалідностей у посадовців митниці, податкової, в системі Пенсійного фонду, в місцевих адміністраціях.

З усім цим треба ретельно та оперативно розібратися. Система МСЕК має бути ліквідована. Але для реальних і саме системних змін треба провести повну цифровізацію всіх етапів роботи щодо встановлення інвалідності, — підкреслив український лідер.

Володимир Зеленський наполягає на тому, що повинна бути й персональна відповідальність та кадрові рішення через цю ситуацію в центральних органах влади — у вертикалі контролю за МСЕК.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський екстрено скликає РНБО на тлі гучного скандалу — відео
Володимир Зеленський
Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Генпрокурор Костін йде у відставку на тлі гучного скандалу
Офіс Генерального прокурора
Костін пояснив, чому виріши залишити посаду
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський наказав ліквідувати систему МСЕК
Володимир Зеленський
Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?