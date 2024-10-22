Ліквідація МСЕК в Україні — що буде далі

За словами очільника Кабміну Дениса Шмигаля, медико-соціальну експертну комісію (МСЕК) в Україні замінять новою європейською моделлю.
Головні тези:
- Впровадження цифрової та прозорої системи для встановлення інвалідності є необхідним на тлі гучного скандалу навколо МСЕК.
- Ліквідація МСЕК потребує повної цифровізації всіх етапів роботи та встановлення персональної відповідальності в центральних органах влади.
- Денис Шмигаль і Володимир Зеленський підтримують реформу і наголошують на необхідності оперативної боротьби з порушеннями та фальшивими інвалідностями.
Українська влада вже знайшла альтернативу для МСЕК
Як наголосив прем'єр-міністр, на виконання указу глави держави Володимира Зеленського до кінця цього року МСЕК будуть ліквідовані.
Денис Шмигаль також офіційно підтвердив, що натомість буде відбуватися впровадження цифрової, прозорої, європейської модель для відповідних визначень.
Окрім того, очільник Кабміну додав, що вже вдалося реалізувати низку кадрових наказів, зокрема щодо звільнення керівництва центральної МСЕК та керівників профільного департаменту Міністерства охорони здоров’я.
Як цю ситуацію прокоментував сам Зеленський
Як заявив 22 жовтня глава держави, він дізнався про численні факти порушень МСЕК і фальшиві інвалідності для посадовців.
Володимир Зеленський наголосив, що були зафіксовані сотні таких фактів очевидно необґрунтованих інвалідностей у посадовців митниці, податкової, в системі Пенсійного фонду, в місцевих адміністраціях.
Володимир Зеленський наполягає на тому, що повинна бути й персональна відповідальність та кадрові рішення через цю ситуацію в центральних органах влади — у вертикалі контролю за МСЕК.
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