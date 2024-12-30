Зеленський підписав закон про ліквідацію МСЕК в Україні

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає ліквідацію медико-соціальних експертних комісій (МСЕК). Закон набуде чинності з 1 січня 2025 року.

Із січня 2025 року в Україні ліквідують МСЕК

Згідно із законом, замість МСЕК в українських кластерних і надкластерних лікарнях запрацюють експертні комісії. Їх основним завданням буде оцінка стану здоров’я пацієнтів на основі критеріїв Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров'я.

Для мінімізації корупційних ризиків процес розгляду заявок пацієнтів буде анонімним. Пацієнт і комісія не знатимуть, які саме лікарі розглядатимуть їхні справи.

Статуси осіб з інвалідністю, встановлені раніше, а також медико-соціальна експертиза для дітей залишаються без змін.

Закон був ухвалений Верховною Радою в другому читанні 19 грудня 2024 року.

Що цьому передувало

22 жовтня президент Володимир Зеленський підписав указ, який започаткував ліквідацію МСЕК як частину реформи системи оцінки інвалідності в Україні.

Уже 1 листопада Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт, згідно з яким МСЕК буде повністю ліквідовано з 1 січня 2025 року.

Володимир Зеленський наголосив, що були зафіксовані сотні таких фактів очевидно необґрунтованих інвалідностей у посадовців митниці, податкової, в системі Пенсійного фонду, в місцевих адміністраціях.

З усім цим треба ретельно та оперативно розібратися. Система МСЕК має бути ліквідована. Але для реальних і саме системних змін треба провести повну цифровізацію всіх етапів роботи щодо встановлення інвалідності, — підкреслив український лідер. Поширити

Як наголосив прем'єр-міністр Денис Шмигаль натомість буде відбуватися впровадження цифрової, прозорої, європейської модель для відповідних визначень.