Зеленський підписав закон про ліквідацію МСЕК в Україні

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає ліквідацію медико-соціальних експертних комісій (МСЕК). Закон набуде чинності з 1 січня 2025 року.
Головні тези:
- Підписаний Зеленським закон передбачає ліквідацію МСЕК в Україні з 2025 року.
- Українські кластерні і надкластерні лікарні запрацюють експертні комісії для оцінки здоров'я пацієнтів за міжнародними стандартами.
- Процес розгляду заявок пацієнтів буде анонімним для уникнення корупційних ризиків.
- Статуси осіб з інвалідністю залишаються без змін, але необґрунтовані інвалідністю в посадовців буде перевірено.
- Для системних змін у галузі потрібна повна цифровізація процесів встановлення інвалідності.
Із січня 2025 року в Україні ліквідують МСЕК
Згідно із законом, замість МСЕК в українських кластерних і надкластерних лікарнях запрацюють експертні комісії. Їх основним завданням буде оцінка стану здоров’я пацієнтів на основі критеріїв Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров'я.
Для мінімізації корупційних ризиків процес розгляду заявок пацієнтів буде анонімним. Пацієнт і комісія не знатимуть, які саме лікарі розглядатимуть їхні справи.
Статуси осіб з інвалідністю, встановлені раніше, а також медико-соціальна експертиза для дітей залишаються без змін.
Закон був ухвалений Верховною Радою в другому читанні 19 грудня 2024 року.
Що цьому передувало
22 жовтня президент Володимир Зеленський підписав указ, який започаткував ліквідацію МСЕК як частину реформи системи оцінки інвалідності в Україні.
Уже 1 листопада Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт, згідно з яким МСЕК буде повністю ліквідовано з 1 січня 2025 року.
Володимир Зеленський наголосив, що були зафіксовані сотні таких фактів очевидно необґрунтованих інвалідностей у посадовців митниці, податкової, в системі Пенсійного фонду, в місцевих адміністраціях.
Як наголосив прем'єр-міністр Денис Шмигаль натомість буде відбуватися впровадження цифрової, прозорої, європейської модель для відповідних визначень.
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