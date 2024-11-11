Приховала мільйонні статки. Високопосадовиці МСЕК повідомили про підозру

Високопосадовиця Львівської обласної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) приховала мільйонні статки під час декларування. Їй повідомлено про підозру.

Високопосадовицю МСЕК запідозрили в приховуванні мільйонних статків

Як зазначає слідство, високопосадовиця підозрюється у декларуванні недостовірної інформації на мільйони гривень.

Зокрема у 2023-му у декларації вона не вказала, що користується оформленими на родичів автомобілями BMW X5 2021 року та Mercedes GLE 2023 року. Вартість автомобіля становить майже 6 мільйонів гривень.

Фото — www.gp.gov.ua

У тому ж числі вона "орендує" місце у паркінгу, що розташований в її домі.

Наразі високопосадовиці повідомили про підозру за ч. 1 ст. 366-2 КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі до двох років.

Також підозрюваній вручене клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді застави та відсторонення від посади, — додає ДБР. Поширити

Двоє посадовців з Хмельниччини незаконно збагатилися на ухилянтах від мобілізації

Син посадовиці обіймає керівну посаду у головному управлінні Пенсійного фонду України у Хмельницькій області.

Правоохоронці у межах розпочатого кримінального провадження щодо незаконного оформлення інвалідності чоловікам, які намагаються уникнути військової служби, провели низку обшуків у службових кабінетах та за місцем проживання посадовців.

У керівниці МСЕК в робочому кабінеті було виявлено 100 тис дол США, а також низку підроблених медичних документів, списки «ухилянтів» із прізвищами та фіктивними діагнозами.

Крім того, вдома у посадовців працівники ДБР знайшли майже 5 млн 244 тис дол США, 300 тис євро, понад 5 млн грн, брендові прикраси та коштовності. Правоохоронці знаходили гроші в квартирі практично в кожному куточку — у шафах, шухлядах, нішах.