Приховала мільйонні статки. Високопосадовиці МСЕК повідомили про підозру
Категорія
Україна
Дата публікації

Приховала мільйонні статки. Високопосадовиці МСЕК повідомили про підозру

ДБР
Приховала мільйонні статки. Високопосадовиці МСЕК повідомили про підозру
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Високопосадовиця Львівської обласної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) приховала мільйонні статки під час декларування. Їй повідомлено про підозру.

Головні тези:

  • Високопосадовиця МСЕК Львівщини запідозрили у декларуванні недостовірної інформації на мільйони гривень.
  • Під час розслідування виявлено, що посадовиця не вказала в декларації автомобілі вартістю майже 6 мільйонів гривень.
  • Порушення ст. 366-2 КК України передбачає позбавлення волі до двох років для високопосадовиці.
  • У кабінеті керівниці МСЕК знайшли 100 тис дол США та підроблені медичні документи.
  • Правоохоронці виявили понад 5 млн доларів США, 300 тис євро, понад 5 млн гривень та коштовності у квартирі і у кабінеті кількох посадовців.

Високопосадовицю МСЕК запідозрили в приховуванні мільйонних статків

Як зазначає слідство, високопосадовиця підозрюється у декларуванні недостовірної інформації на мільйони гривень.

Зокрема у 2023-му у декларації вона не вказала, що користується оформленими на родичів автомобілями BMW X5 2021 року та Mercedes GLE 2023 року. Вартість автомобіля становить майже 6 мільйонів гривень.

Фото — www.gp.gov.ua

У тому ж числі вона "орендує" місце у паркінгу, що розташований в її домі.

Наразі високопосадовиці повідомили про підозру за ч. 1 ст. 366-2 КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі до двох років.

Також підозрюваній вручене клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді застави та відсторонення від посади, — додає ДБР.

Двоє посадовців з Хмельниччини незаконно збагатилися на ухилянтах від мобілізації

Син посадовиці обіймає керівну посаду у головному управлінні Пенсійного фонду України у Хмельницькій області.

Правоохоронці у межах розпочатого кримінального провадження щодо незаконного оформлення інвалідності чоловікам, які намагаються уникнути військової служби, провели низку обшуків у службових кабінетах та за місцем проживання посадовців.

У керівниці МСЕК в робочому кабінеті було виявлено 100 тис дол США, а також низку підроблених медичних документів, списки «ухилянтів» із прізвищами та фіктивними діагнозами.

Крім того, вдома у посадовців працівники ДБР знайшли майже 5 млн 244 тис дол США, 300 тис євро, понад 5 млн грн, брендові прикраси та коштовності. Правоохоронці знаходили гроші в квартирі практично в кожному куточку — у шафах, шухлядах, нішах.

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