Скрыла миллионное состояние. Высокопоставленные должностные лица МСЭК сообщили о подозрении
Категория
Украина
Дата публикации

Скрыла миллионное состояние. Высокопоставленные должностные лица МСЭК сообщили о подозрении

ГБР
Скрыла миллионное состояние. Высокопоставленные должностные лица МСЭК сообщили о подозрении
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Высокопоставленная должность Львовской областной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) скрыла миллионное состояние во время декларирования. Ей доложено о подозрении.

Главные тезисы

  • Чиновнице из Львовской области МСЭК предъявлено подозрение в сокрытии информации о владении автомобилями стоимостью более 6 миллионов гривен.
  • В рамках уголовного производства на уклоняющихся от мобилизации выявлены финансовые нарушения и фальсификация медицинских документов.
  • Правоохранительные органы выявили наличие значительных сумм денег и драгоценностей у высокопоставленных должностных лиц.
  • Высокопоставленные должностные лица из Хмельницкой области также подозреваются в незаконном обогащении с использованием уклоняющихся от воинской службы.

Высокопоставленную должность МСЭК заподозрили в сокрытии миллионного состояния

Как отмечает следствие, чиновник подозревается в декларировании недостоверной информации на миллионы гривен.

В частности, в 2023-м в декларации она не указала, что пользуется оформленными на родственников автомобилями BMW X5 2021 года и Mercedes GLE 2023 года. Стоимость автомобиля составляет около 6 миллионов гривен.

Фото — www.gp.gov.ua

В том же числе она "арендует" место в паркинге, расположенном в ее доме.

В настоящее время высокопоставленные должностные лица сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 366-2 УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до двух лет.

Также подозреваемой вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде залога и отстранении от должности, — добавляет ДБР.

Двое чиновников из Хмельнитчины незаконно обогатились на уклоняющихся от мобилизации

Сын должностной лица занимает руководящую должность в главном управлении Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области.

Правоохранители в рамках начатого уголовного производства по незаконному оформлению инвалидности мужчинам, пытающимся избежать военной службы, провели ряд обысков в служебных кабинетах и по месту жительства чиновников.

У руководительницы МСЭК в рабочем кабинете было обнаружено 100 тыс долл. США, а также ряд поддельных медицинских документов, списки «уклончан» с фамилиями и фиктивными диагнозами.

Кроме того, дома у чиновников работники ДБР обнаружили почти 5 млн 244 тыс долл США, 300 тыс евро, более 5 млн грн, брендовые украшения и драгоценности. Правоохранители находили деньги в квартире практически в каждом уголке — в шкафах, ящиках, нишах.

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