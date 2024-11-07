В Киеве во время получения взятки задержали чиновницу Центральной МСЭК

Правоохранители задержали должностное лицо Центральной МСЭК во время получения взятки. Пока ей сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием.
Главные тезисы
- Чиновница Центральной МСЭК задержана во время получения взятки в размере 2 тыс долларов за обещание оформления военнообязанной инвалидности.
- Правоохранители изъяли почти 20 тыс долларов, медицинские документы и другие доказательства злоупотребления влиянием.
- Действия злоумышленницы квалифицируются как получение неправомерной выгоды, что может привести к серьезным наказаниям, включая лишение свободы и конфискацию имущества.
- В Хмельницкой области еще два чиновника обогатились на уклонянтах от мобилизации, что привело к проведению ряда обысков и обнаружению крупных сумм денег и драгоценностей.
- Для замглавы Центральной МСЭК избрана мера пресечения, а расследование продолжается в рамках уголовного производства по незаконному оформлению инвалидности в целях избегания военной службы.
Что известно о задержанном должностном лице Центральной МСЭК
Как отмечается, правоохранители задержали замглавы Центральной МСЭК на взятке в 2 тыс долл. за обещание оформить военнообязанному инвалидность.
Заместитель председателя комиссии предлагала оформление ІІ группы инвалидности, что позволяло снятие с военного учета. За такую "услугу" она потребовала взятку в размере 2 тыс дол.
По данным расследования, женщина уверяла "клиентов", что неоднократно "решала" подобные вопросы благодаря своей должности.
Во время обыска у нее изъяли почти 20 тысяч долларов, медицинские документы, личные дела и другие доказательства.
Злоумышленницы объявлено подозрение по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины (получение неправомерной выгоды для влияния на принятие решений госслужащими), что предусматривает до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Суд избрал для нее меру пресечения.
Два чиновника из Хмельнитчины незаконно обогатились на уклонянтах от мобилизации
Сын должностной лица занимает руководящую должность в главном управлении Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области.
Правоохранители в рамках начатого уголовного производства по незаконному оформлению инвалидности мужчинам, пытающимся избежать военной службы, провели ряд обысков в служебных кабинетах и по месту жительства чиновников.
У руководительницы МСЭК в рабочем кабинете было обнаружено 100 тыс долл. США, а также ряд поддельных медицинских документов, списки «уклончан» с фамилиями и фиктивными диагнозами.
Кроме того, дома у чиновников работники ДБР обнаружили почти 5 млн 244 тыс долл США, 300 тыс евро, более 5 млн грн, брендовые украшения и драгоценности. Правоохранители находили деньги в квартире практически в каждом уголке — в шкафах, ящиках, нишах.
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