У Києві під час отримання хабаря затримали посадовицю Центральної МСЕК

Правоохоронці затримали посадовицю Центральної МСЕК під час отримування хабаря. Наразі їй повідомили про підозру у зловживанні впливом.
Головні тези:
- Під час отримання хабаря у 2 тис дол за обіцянку оформлення військовозобов’язаному інвалідності, посадовицю Центральної МСЕК затримали правоохоронці.
- Під час обшуку вилучено майже 20 тис дол, медичні документи та інші докази злочину, що спричинив підозру у зловживанні впливом.
- Зловмисниці оголошено підозру за отримання неправомірної вигоди, що може призвести до позбавлення волі на довгий термін та конфіскації майна.
- У головному управлінні Пенсійного фонду України у Хмельницькій області двоє посадовців також незаконно збагатилися на ухилянтах від мобілізації.
- Правоохоронці виявили значні суми грошей та коштовностей у службових кабінетах і вдома у посадовців, що свідчить про систематичні злочинні дії.
Що відомо про затриману посадовицю Центральної МСЕК
Як зазначається, правоохоронці затримали заступницю голови Центральної МСЕК на хабарі у 2 тис дол за обіцянку оформити військовозобов’язаному інвалідність.
Заступниця голови комісії пропонувала оформлення ІІ групи інвалідності, що дозволяло зняття з військового обліку. За таку "послугу" вона вимагала хабар у розмірі 2 тис дол.
За даними розслідування, жінка запевняла "клієнтів", що неодноразово "вирішувала" подібні питання завдяки своїй посаді.
Під час обшуку в неї вилучили майже 20 тисяч дол, медичні документи, особові справи та інші докази.
Зловмисниці оголошено підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України (отримання неправомірної вигоди для впливу на прийняття рішень держслужбовцями), що передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Наразі суд обрав для неї запобіжний захід.
Двоє посадовців з Хмельниччини незаконно збагатилися на ухилянтах від мобілізації
Син посадовиці обіймає керівну посаду у головному управлінні Пенсійного фонду України у Хмельницькій області.
Правоохоронці у межах розпочатого кримінального провадження щодо незаконного оформлення інвалідності чоловікам, які намагаються уникнути військової служби, провели низку обшуків у службових кабінетах та за місцем проживання посадовців.
У керівниці МСЕК в робочому кабінеті було виявлено 100 тис дол США, а також низку підроблених медичних документів, списки «ухилянтів» із прізвищами та фіктивними діагнозами.
Крім того, вдома у посадовців працівники ДБР знайшли майже 5 млн 244 тис дол США, 300 тис євро, понад 5 млн грн, брендові прикраси та коштовності. Правоохоронці знаходили гроші в квартирі практично в кожному куточку — у шафах, шухлядах, нішах.
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