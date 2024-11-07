У Києві під час отримання хабаря затримали посадовицю Центральної МСЕК
Категорія
Україна
Дата публікації

У Києві під час отримання хабаря затримали посадовицю Центральної МСЕК

ОГП
У Києві під час отримання хабаря затримали посадовицю Центральної МСЕК
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Правоохоронці затримали посадовицю Центральної МСЕК під час отримування хабаря. Наразі їй повідомили про підозру у зловживанні впливом.

Головні тези:

  • Під час отримання хабаря у 2 тис дол за обіцянку оформлення військовозобов’язаному інвалідності, посадовицю Центральної МСЕК затримали правоохоронці.
  • Під час обшуку вилучено майже 20 тис дол, медичні документи та інші докази злочину, що спричинив підозру у зловживанні впливом.
  • Зловмисниці оголошено підозру за отримання неправомірної вигоди, що може призвести до позбавлення волі на довгий термін та конфіскації майна.
  • У головному управлінні Пенсійного фонду України у Хмельницькій області двоє посадовців також незаконно збагатилися на ухилянтах від мобілізації.
  • Правоохоронці виявили значні суми грошей та коштовностей у службових кабінетах і вдома у посадовців, що свідчить про систематичні злочинні дії.

Що відомо про затриману посадовицю Центральної МСЕК

Як зазначається, правоохоронці затримали заступницю голови Центральної МСЕК на хабарі у 2 тис дол за обіцянку оформити військовозобов’язаному інвалідність.

Заступниця голови комісії пропонувала оформлення ІІ групи інвалідності, що дозволяло зняття з військового обліку. За таку "послугу" вона вимагала хабар у розмірі 2 тис дол.

За даними розслідування, жінка запевняла "клієнтів", що неодноразово "вирішувала" подібні питання завдяки своїй посаді.

Фото — gp.gov.ua

Під час обшуку в неї вилучили майже 20 тисяч дол, медичні документи, особові справи та інші докази.

Фото — gp.gov.ua

Зловмисниці оголошено підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України (отримання неправомірної вигоди для впливу на прийняття рішень держслужбовцями), що передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі суд обрав для неї запобіжний захід.

Двоє посадовців з Хмельниччини незаконно збагатилися на ухилянтах від мобілізації

Син посадовиці обіймає керівну посаду у головному управлінні Пенсійного фонду України у Хмельницькій області.

Правоохоронці у межах розпочатого кримінального провадження щодо незаконного оформлення інвалідності чоловікам, які намагаються уникнути військової служби, провели низку обшуків у службових кабінетах та за місцем проживання посадовців.

У керівниці МСЕК в робочому кабінеті було виявлено 100 тис дол США, а також низку підроблених медичних документів, списки «ухилянтів» із прізвищами та фіктивними діагнозами.

Крім того, вдома у посадовців працівники ДБР знайшли майже 5 млн 244 тис дол США, 300 тис євро, понад 5 млн грн, брендові прикраси та коштовності. Правоохоронці знаходили гроші в квартирі практично в кожному куточку — у шафах, шухлядах, нішах.

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