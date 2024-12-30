Україна повернула 189 своїх громадян з полону РФ — фото та відео

189 українців повернулися додому з ворожого полону

Першим радісною звісткою поділився глава держави Володимир Зеленський.

Повернення наших людей з російського полону — це завжди дуже хороші новини для кожного з нас. І сьогодні один із таких днів: нашій команді вдалося повернути 189 українців додому. Володимир Зеленський Президент України

За словами українського лідера, йдеться як про воїнів, так і про цивільних.

Серед звільнених — захисники «Азовсталі» та Маріуполя, ЧАЕС, острова Зміїного, із різних напрямків фронту: солдати, сержанти, офіцери.

Також вдалося врятувати з російського полону нацгвардійців, у тому числі «азовців», прикордонників, тероборонівців, бійців Військово-Морських та Збройних Сил.

І також двоє цивільних, які були захоплені в Маріуполі. Кожного вдома чекають рідні та близькі. І це радість, що нам вдалося їх повернути. Сьогодні ще 189 родин щасливі. Ми працюємо, щоб звільнити з російського полону кожного й кожну. Це наша мета. Ми нікого не забуваємо. Поширити

Володимир Зеленський висловив вдячність усім, хто зробив новий обмін можливим.

Деталі нового масштабного обміну між Україною та РФ

Що важливо розуміти, це один із найбільших обмінів, проведених Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими з 24 лютого 2022 року.

Штаб разом з командною українського лідера Володимира Зеленського зміг врятувати:

87 військовослужбовців ЗСУ (з них 17 – ТрО),

43 – НГУ,

33 – ДПСУ,

24 – ВМС.

Як уже згадувалося раніше, сьогодні додому повернулися також двоє цивільних.

Чимало громадян України перебували в російському полоні понад два з половиною роки. Захисники мають загострені хронічні хвороби, наслідки мінно-вибухових травм, важкі поранення. Цього разу звільнено 173 рядових та сержантів та 14 офіцерів. Поширити

Команда Штабу висловлює вдячність Об’єднаним Арабським Еміратам за сприяння в організації обміну.