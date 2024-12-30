Україна повернула 189 своїх громадян з полону РФ — фото та відео

30 грудня відбувся новий масштабний обмін полоненими між Україною та країною-агресоркою Росією.
Головні тези:
- Серед звільнених є і військовослужбовці, і цивільні особи.
- Президент України Володимир Зеленський висловив подяку усім, хто зробив обмін можливим.
- Україна продовжує працювати над звільненням усіх своїх громадян, які перебувають у полоні РФ.
189 українців повернулися додому з ворожого полону
Першим радісною звісткою поділився глава держави Володимир Зеленський.
За словами українського лідера, йдеться як про воїнів, так і про цивільних.
Серед звільнених — захисники «Азовсталі» та Маріуполя, ЧАЕС, острова Зміїного, із різних напрямків фронту: солдати, сержанти, офіцери.
Також вдалося врятувати з російського полону нацгвардійців, у тому числі «азовців», прикордонників, тероборонівців, бійців Військово-Морських та Збройних Сил.
Володимир Зеленський висловив вдячність усім, хто зробив новий обмін можливим.
Деталі нового масштабного обміну між Україною та РФ
Що важливо розуміти, це один із найбільших обмінів, проведених Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими з 24 лютого 2022 року.
Штаб разом з командною українського лідера Володимира Зеленського зміг врятувати:
87 військовослужбовців ЗСУ (з них 17 – ТрО),
43 – НГУ,
33 – ДПСУ,
24 – ВМС.
Як уже згадувалося раніше, сьогодні додому повернулися також двоє цивільних.
Команда Штабу висловлює вдячність Об’єднаним Арабським Еміратам за сприяння в організації обміну.
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