Коригував удари РФ по Запоріжжю. Україна засудила до 15 років агента ГРУ

Служба безпеки України повідомила про засудження до 15 років ув’язнення агента російського ГРУ. Він коригував ракетно-бомбові удари по Запоріжжю.

Що відомо про затримання агента ГРУ РФ

Як зазначається, злочинця затримали у січні 2024 року під час підготовки нових атак на стратегічні об’єкти міста.

За даними слідства, російські куратори доручали агенту:

виявляти місцеві заводи, які виробляють боєприпаси для ЗСУ,

збирати дані про розташування зенітно-ракетних комплексів і радіолокаційних станцій для обходу української ППО.

Зловмисник планував влаштуватися на роботу на підприємство військової промисловості Запоріжжя, щоб отримати доступ до оборонних секретів.

Агент користувався системою зашифрованого зв’язку, розробленою російським військовим-шифрувальником. Для збору даних він використовував особисті зв’язки та знімав об’єкти на камеру мобільного телефону.

Зрадник виявився колишнім співробітником розформованої міліції. Його завербували дистанційно через знайомого — посадовця Міністерства оборони РФ, з яким вони навчалися разом.

СБУ заздалегідь викрила його діяльність, задокументувала злочинні наміри й затримала агента за місцем проживання.

Суд визнав його винним у державній зраді (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України) та призначив покарання у вигляді 15 років ув’язнення.

Агенту РФ присудили 15 років в’язниці за шпигунство

За даними слідства, зловмисник установив декілька вебкамер на технологічних спорудах поблизу місцевого порту, щоб відстежувати локації українських плавзасобів. Ці відеопристрої мали в режимі реального часу фіксувати морський та річковий трафік з наданням віддаленого доступу розвідці РФ.

У лютому цього року СБУ виявила і деактивувала приховані камери, а потім затримала зловмисника, коли він намагався встановити ще один відеопристрій.

Під час розслідування стало відомо, що додатковим завданням агента було виявлення наземних об'єктів Сил оборони, зокрема військових шпиталів, навчальних центрів і блокпостів.