Корректировал удары РФ по Запорожью. Украина приговорила к 15 годам агента ГРУ

Служба безопасности Украины сообщила об осуждении на 15 лет заключения агента российского ГРУ. Он корректировал ракетно-бомбовые удары по Запорожью.

Что известно о задержании агента ГРУ РФ

Как отмечается, преступник был задержан в январе 2024 года во время подготовки новых атак на стратегические объекты города.

По данным следствия, российские кураторы поручали агенту:

выявлять местные заводы, производящие боеприпасы для ВСУ,

собирать данные о расположении зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций для обхода украинского ПВО.

Злоумышленник планировал устроиться на работу на предприятие военной промышленности Запорожья, чтобы получить доступ к оборонным секретам.

Агент пользовался системой зашифрованной связи, разработанной русским военным-шифровальщиком. Для сбора данных он пользовался личными связями и снимал объекты на камеру мобильного телефона.

Предатель оказался бывшим сотрудником расформированной милиции. Его завербовали дистанционно через знакомого — чиновника Министерства обороны РФ, с которым они учились вместе.

СБУ заранее разоблачила его деятельность, задокументировала преступные намерения и задержала агента по месту жительства.

Суд признал его виновным в государственной измене (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины) и назначил наказание в виде 15 лет тюрьмы.

Агенту РФ присудили 15 лет тюрьмы за шпионаж

По данным следствия, злоумышленник установил несколько вебкамер на технологических сооружениях у местного порта, чтобы отслеживать локации украинских плавсредств. Эти видеоустройства должны были в режиме реального времени фиксировать морской и речной трафик с предоставлением удаленного доступа разведке РФ.

В феврале этого года СБУ обнаружила и деактивировала скрытые камеры, а затем задержала злоумышленника, когда он пытался установить еще одно видеоустройство.

В ходе расследования стало известно, что дополнительной задачей агента было выявление наземных объектов Сил обороны, в том числе военных госпиталей, учебных центров и блокпостов.