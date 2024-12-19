Шпионил возле Николаевского морпорта. Российский агент получил 15 лет тюрьмы

К 15 годам приговорили российского агента, установившего веб-камеры у Николаевского морпорта, чтобы шпионить за кораблями ВСУ.
Главные тезисы
- Российскому агенту, установившему веб-камеры у Николаевского морпорта для шпионажа за кораблями ВСУ, назначены 15 лет тюрьмы согласно УК Украины.
- СБУ деактивировала скрытые камеры и задержала злоумышленника, раскрыв его задачи по сбору информации для разведки РФ о локациях украинских плавсредств и наземных объектах Сил обороны.
- Агенту было предъявлено обвинение в государственной измене, выявленной в ходе расследования по делу о шпионаже возле Николаевского морпорта.
- В отчете СБУ указывается, что злоумышленник был завербован оккупантами в конце 2023 года и занимал должность электрика в местной припортовой компании.
Агенту РФ присудили 15 лет тюрьмы за шпионаж
По данным следствия, злоумышленник установил несколько веб-камер на технологических сооружениях у местного порта, чтобы отслеживать локации украинских плавсредств. Эти видеоустройства должны были в режиме реального времени фиксировать морской и речной трафик с предоставлением удаленного доступа разведке РФ.
В феврале этого года СБУ обнаружила и деактивировала скрытые камеры, а затем задержала злоумышленника, когда он пытался установить еще одно видеоустройство.
В ходе расследования стало известно, что дополнительной задачей агента было выявление наземных объектов Сил обороны, в том числе военных госпиталей, учебных центров и блокпостов.
Как отметили в СБУ, злоумышленником оказался электрик местной припортовой компании, которого оккупанты дистанционно завербовали в конце 2023 года.
СБУ задержала приспешника оккупантов в Харькове
В Харькове задержан владелец российской компании. Фирма помогала "Роскосмосу" запускать спутники-шпионы для слежки для ВСУ.
Служба безопасности и киберполиция задержали в Харькове пособника РФ, работавшего на военно-космические силы страны-агрессора.
Фигурантом оказался 47-летний харьковчанин, работающий гендиректором российской компании, настраивающий спутники-шпионы "Кондор-ФКА" и "Обзор-Р".
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