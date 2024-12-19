Шпионил возле Николаевского морпорта. Российский агент получил 15 лет тюрьмы
Категория
Украина
Дата публикации

Шпионил возле Николаевского морпорта. Российский агент получил 15 лет тюрьмы

СБУ
Суд
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К 15 годам приговорили российского агента, установившего веб-камеры у Николаевского морпорта, чтобы шпионить за кораблями ВСУ.

Главные тезисы

  • Российскому агенту, установившему веб-камеры у Николаевского морпорта для шпионажа за кораблями ВСУ, назначены 15 лет тюрьмы согласно УК Украины.
  • СБУ деактивировала скрытые камеры и задержала злоумышленника, раскрыв его задачи по сбору информации для разведки РФ о локациях украинских плавсредств и наземных объектах Сил обороны.
  • Агенту было предъявлено обвинение в государственной измене, выявленной в ходе расследования по делу о шпионаже возле Николаевского морпорта.
  • В отчете СБУ указывается, что злоумышленник был завербован оккупантами в конце 2023 года и занимал должность электрика в местной припортовой компании.

Агенту РФ присудили 15 лет тюрьмы за шпионаж

По данным следствия, злоумышленник установил несколько веб-камер на технологических сооружениях у местного порта, чтобы отслеживать локации украинских плавсредств. Эти видеоустройства должны были в режиме реального времени фиксировать морской и речной трафик с предоставлением удаленного доступа разведке РФ.

В феврале этого года СБУ обнаружила и деактивировала скрытые камеры, а затем задержала злоумышленника, когда он пытался установить еще одно видеоустройство.

В ходе расследования стало известно, что дополнительной задачей агента было выявление наземных объектов Сил обороны, в том числе военных госпиталей, учебных центров и блокпостов.

Как отметили в СБУ, злоумышленником оказался электрик местной припортовой компании, которого оккупанты дистанционно завербовали в конце 2023 года.

По материалам Службы безопасности суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена, совершенное в условиях военного положения).

СБУ задержала приспешника оккупантов в Харькове

В Харькове задержан владелец российской компании. Фирма помогала "Роскосмосу" запускать спутники-шпионы для слежки для ВСУ.

Служба безопасности и киберполиция задержали в Харькове пособника РФ, работавшего на военно-космические силы страны-агрессора.

Фигурантом оказался 47-летний харьковчанин, работающий гендиректором российской компании, настраивающий спутники-шпионы "Кондор-ФКА" и "Обзор-Р".

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