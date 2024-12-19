Шпигував біля Миколаївського морпорту. Російський агент отримав 15 років в'язниці

До 15 років засудили російського агента, який установив вебкамери біля Миколаївського морпорту, щоби шпигувати за кораблями ЗСУ.
Головні тези:
- Засуджено російського агента, який шпигував за кораблями ЗСУ поблизу Миколаївського морпорту.
- Зловмисник встановив вебкамери для відстеження локацій українських плавзасобів з метою передачі інформації розвідці РФ.
- СБУ деактивувала підпільні камери та затримала зловмисника, що спричинило виявлення його додаткових завдань щодо розвідування наземних об'єктів Сил оборони.
- Суд визнав агента винним у державній зраді та призначив йому 15 років в'язниці згідно з КК України.
Агенту РФ присудили 15 років в’язниці за шпигунство
За даними слідства, зловмисник установив декілька вебкамер на технологічних спорудах поблизу місцевого порту, щоб відстежувати локації українських плавзасобів. Ці відеопристрої мали в режимі реального часу фіксувати морський та річковий трафік з наданням віддаленого доступу розвідці РФ.
У лютому цього року СБУ виявила і деактивувала приховані камери, а потім затримала зловмисника, коли він намагався встановити ще один відеопристрій.
Під час розслідування стало відомо, що додатковим завданням агента було виявлення наземних об'єктів Сил оборони, зокрема військових шпиталів, навчальних центрів і блокпостів.
Як зазначили в СБУ, зловмисником виявився електрик місцевої припортової компанії, якого окупанти дистанційно завербували наприкінці 2023 року. У поле зору окупантів він потрапив через свою активність у проросійських telegram-каналах, де схвалював збройну агресію РФ.
СБУ затримала посіпаку окупантів у Харкові
У Харкові затримали власника російської компанії. Фірма допомагала "Роскосмосу" запускати супутники-шпигуни для стеження для ЗСУ.
Служба безпеки та кіберполіція затримали у Харкові пособника РФ, який працював на військово-космічні сили країни-агресора.
Фігурантом виявився 47-річний харків’янин, котрий працює гендиректором російської компанії, що налаштовує супутники-шпигуни "Кондор-ФКА" та "Обзор-Р".
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