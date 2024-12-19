Шпигував біля Миколаївського морпорту. Російський агент отримав 15 років в'язниці
Категорія
Україна
Дата публікації

Шпигував біля Миколаївського морпорту. Російський агент отримав 15 років в'язниці

СБУ
Суд
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До 15 років засудили російського агента, який установив вебкамери біля Миколаївського морпорту, щоби шпигувати за кораблями ЗСУ.

Головні тези:

  • Засуджено російського агента, який шпигував за кораблями ЗСУ поблизу Миколаївського морпорту.
  • Зловмисник встановив вебкамери для відстеження локацій українських плавзасобів з метою передачі інформації розвідці РФ.
  • СБУ деактивувала підпільні камери та затримала зловмисника, що спричинило виявлення його додаткових завдань щодо розвідування наземних об'єктів Сил оборони.
  • Суд визнав агента винним у державній зраді та призначив йому 15 років в'язниці згідно з КК України.

Агенту РФ присудили 15 років в’язниці за шпигунство

За даними слідства, зловмисник установив декілька вебкамер на технологічних спорудах поблизу місцевого порту, щоб відстежувати локації українських плавзасобів. Ці відеопристрої мали в режимі реального часу фіксувати морський та річковий трафік з наданням віддаленого доступу розвідці РФ.

У лютому цього року СБУ виявила і деактивувала приховані камери, а потім затримала зловмисника, коли він намагався встановити ще один відеопристрій.

Під час розслідування стало відомо, що додатковим завданням агента було виявлення наземних об'єктів Сил оборони, зокрема військових шпиталів, навчальних центрів і блокпостів.

Як зазначили в СБУ, зловмисником виявився електрик місцевої припортової компанії, якого окупанти дистанційно завербували наприкінці 2023 року. У поле зору окупантів він потрапив через свою активність у проросійських telegram-каналах, де схвалював збройну агресію РФ.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

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