Корректировал ракетные удары РФ по Днепру. Агент ГРУ получил тюремный срок

К 15 годам лишения свободы приговорили участника агентурной сети российской военной разведки (более известной как ГРУ), занимавшейся корректировкой ракетных ударов по объектам энергетики в Днепре.
Главные тезисы
- Осужденный агент ГРУ получил 15 лет заключения за корректировку ракетных ударов по объектам энергетики в Днепре.
- Контрразведка СБУ нейтрализовала вражескую ячейку и задержала 8 российских агентов, в том числе осужденного корректировщика.
- Осужденный передавал россиянам координаты энергогенерирующих предприятий и корректировал повторные обстрелы после ракетных атак.
Российский корректировщик получил 15 лет заключения в Украине
Контрразведка СБУ нейтрализовала вражескую ячейку в январе 2023 года. Тогда по результатам многоэтапной спецоперации в областном центре задержали 8 российских агентов.
В настоящее время по материалам СБУ суд назначил 15 лет лишения свободы одному из этих фигурантов, передававшему агрессору координаты местных энергогенерирующих предприятий.
По данным следствия, осужденным является 47-летний работник местной ТЭС.
Кроме того, злоумышленник шпионил за боевыми позициями подразделений ПВО, защищающих областной центр.
Полученные разведданные агент передавал россиянам через резидента — бывшего Днепра, который еще в 2014 году выехал в РФ и пошел на сотрудничество с российской спецслужбой.
На основании доказательств, собранных следователями СБУ, суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).
Что известно о завербованных РФ подростках
По указанию кураторов из РФ подростки 8 и 9 декабря 2024 года произошли взрывы возле райотделов полиции в Слободском и Холодногорском районах Харькова. К счастью, в результате инцидентов пострадавших не было.
Злоумышленниками оказались парень и девушка, которых оккупанты завербовали через Telegram-каналы, предлагая "легкие" деньги. Хотя они действовали раздельно, имели общего координатора.
По словам СБУ, подозреваемых удалось задержать "по горячим следам".
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