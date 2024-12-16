Корректировал ракетные удары РФ по Днепру. Агент ГРУ получил тюремный срок

К 15 годам лишения свободы приговорили участника агентурной сети российской военной разведки (более известной как ГРУ), занимавшейся корректировкой ракетных ударов по объектам энергетики в Днепре.

Российский корректировщик получил 15 лет заключения в Украине

Контрразведка СБУ нейтрализовала вражескую ячейку в январе 2023 года. Тогда по результатам многоэтапной спецоперации в областном центре задержали 8 российских агентов.

В настоящее время по материалам СБУ суд назначил 15 лет лишения свободы одному из этих фигурантов, передававшему агрессору координаты местных энергогенерирующих предприятий.

По данным следствия, осужденным является 47-летний работник местной ТЭС.

После воздушных атак россиян предатель прибывал на места ударов, фиксировал их последствия и корректировал повторные обстрелы. Поделиться

Кроме того, злоумышленник шпионил за боевыми позициями подразделений ПВО, защищающих областной центр.

Полученные разведданные агент передавал россиянам через резидента — бывшего Днепра, который еще в 2014 году выехал в РФ и пошел на сотрудничество с российской спецслужбой.

На основании доказательств, собранных следователями СБУ, суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Что известно о завербованных РФ подростках

По указанию кураторов из РФ подростки 8 и 9 декабря 2024 года произошли взрывы возле райотделов полиции в Слободском и Холодногорском районах Харькова. К счастью, в результате инцидентов пострадавших не было.

Злоумышленниками оказались парень и девушка, которых оккупанты завербовали через Telegram-каналы, предлагая "легкие" деньги. Хотя они действовали раздельно, имели общего координатора.

По словам СБУ, подозреваемых удалось задержать "по горячим следам".