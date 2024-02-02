Наводил ракеты на Николаев. Российский пропагандист Подоляка получил тюремный срок

Российский блоггер Юрий Подоляка в Украине приговоен судом к 15 годам тюрьмы. Он причастен к ракетному удару по Николаеву.

Российский блоггер-пропагандист Подоляка получил 15 лет тюрьмы от украинского суда

Украинский суд признал Юрия Подоляку виновным по 5 статьям и присудил 15 лет за решеткой.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По данным следствия, Подоляка является уроженцем Сумы, но в 2014 году он выехал в Россию и начал там публично распространять фейки об общественно-политической ситуации в Украине.

С начала полномасштабного вторжения в РФ он регулярно выполняет задачи российских спецслужб по проведению информ-диверсий.

Для ведения информационно-взрывной деятельности Подоляка создал собственный YouTube-канал с общей аудиторией более 3 млн подписчиков. Кроме того, под его "авторством" действует прокремлевский Telegram-канал, а также страницы "ВКонтакте" и в популярных мессенджерах.

Подоляка причастен к ракетному удару по Николаеву

Подоляка оправдывает захват украинской территории и уничтожение гражданской инфраструктуры нашего государства. Также он отрицал военные преступления россиян в Буче, а разоблаченные факты массовых убийств местных жителей называл "срежиссированными".

При этом Подоляка причастен к корректировке массированных ракетно-артиллерийских атак РФ по Николаевской области.

Для наведения оружия злоумышленник формировал собственные сети информаторов на территории южного региона. Среди враждебных корректировщиков был экс-председатель Николаевской окружной прокуратуры, ныне отбывающий пожизненное заключение за госпредательство.

Суд над Подолякой

На основании собранных доказательств суд признал его виновным по пяти статьям:

действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти;

распространение материалов с призывами к изменению границ территории в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины;

государственная измена, совершенное в условиях военного положения;

пропаганда войны;

оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников.

Его приговорили к 15 годам тюрьмы.