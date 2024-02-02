Наводил ракеты на Николаев. Российский пропагандист Подоляка получил тюремный срок
Категория
Украина
Дата публикации

Наводил ракеты на Николаев. Российский пропагандист Подоляка получил тюремный срок

СБУ
Подоляка
Read in English
Читати українською

Российский блоггер Юрий Подоляка в Украине приговоен судом к 15 годам тюрьмы. Он причастен к ракетному удару по Николаеву.

Российский блоггер-пропагандист Подоляка получил 15 лет тюрьмы от украинского суда

Украинский суд признал Юрия Подоляку виновным по 5 статьям и присудил 15 лет за решеткой.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По данным следствия, Подоляка является уроженцем Сумы, но в 2014 году он выехал в Россию и начал там публично распространять фейки об общественно-политической ситуации в Украине.

С начала полномасштабного вторжения в РФ он регулярно выполняет задачи российских спецслужб по проведению информ-диверсий.

Для ведения информационно-взрывной деятельности Подоляка создал собственный YouTube-канал с общей аудиторией более 3 млн подписчиков. Кроме того, под его "авторством" действует прокремлевский Telegram-канал, а также страницы "ВКонтакте" и в популярных мессенджерах.

Подоляка причастен к ракетному удару по Николаеву

Подоляка оправдывает захват украинской территории и уничтожение гражданской инфраструктуры нашего государства. Также он отрицал военные преступления россиян в Буче, а разоблаченные факты массовых убийств местных жителей называл "срежиссированными".

При этом Подоляка причастен к корректировке массированных ракетно-артиллерийских атак РФ по Николаевской области.

Для наведения оружия злоумышленник формировал собственные сети информаторов на территории южного региона. Среди враждебных корректировщиков был экс-председатель Николаевской окружной прокуратуры, ныне отбывающий пожизненное заключение за госпредательство.

Суд над Подолякой

На основании собранных доказательств суд признал его виновным по пяти статьям:

  • действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти;

  • распространение материалов с призывами к изменению границ территории в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины;

  • государственная измена, совершенное в условиях военного положения;

  • пропаганда войны;

  • оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников.

Его приговорили к 15 годам тюрьмы.

Поскольку осужденный скрывается от правосудия на территории России, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности. Злоумышленник будет найден и наказан, – добавили в СБУ.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Агент ФСБ Скиф получил тюремный срок за подрывную деятельность в Одесской области
СБУ
Скиф
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Шпионил за боевыми самолетами ВСУ. Агент ФСБ получил 15 лет тюрьмы
СБУ
Агент ФСБ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
СБУ задержала агента ФСБ, который шпионил за Третьей штурмовой бригадой ВСУ
СБУ
СБУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.