Наводив ракети на Миколаїв. Російський пропагандист Подоляка отримав тюремний термін

Російського блогера Юрія Подоляку в Україні суд засудив до 15 років в'язниці. Він причетний до ракетного удару по Миколаєву.

Російський блогер-пропагандист Подоляка отримав 15 років в’язниці від українського суду

Український суд визнав Юрія Подоляку винним за 5 статтями і присудив 15 років за гратами.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними слідства, Подоляка є уродженцем міста Суми, але у 2014 році він виїхав до Росії і почав там публічно поширювати фейки про суспільно-політичну ситуацію в Україні.

З початку повномасштабного вторгнення РФ він регулярно виконує завдання російських спецслужб із проведення інформдиверсій.

Для ведення інформаційно-підривної діяльності Подоляка створив власний YouTube-канал із загальною аудиторією понад 3 млн підписників. Крім того, під його "авторством" діє прокремлівський Telegram-канал, а також сторінки "ВКонтакте" і в популярних месенджерах.

Подоляка причетний до ракетного удару по Миколаєву

Подоляка виправдовує захоплення української території та знищення цивільної інфраструктури нашої держави. Також він заперечував воєнні злочини росіян у Бучі, а викриті факти масових убивств місцевих жителів називав "зрежисованими".

Разом із цим Подоляка причетний до коригування масованих ракетно-артилерійських атак РФ по Миколаївській області.

Для наведення російської зброї зловмисник формував власні мережі інформаторів на території південного регіону. Серед ворожих коригувальників був ексголова Миколаївської окружної прокуратури, який нині відбуває довічне ув'язнення за держзраду.

Суд над Подолякою

На підставі зібраних доказів суд визнав його винним за п'ятьма статтями:

дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади;

поширення матеріалів із закликами до зміни меж території на порушення порядку, встановленого Конституцією України;

державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;

пропаганда війни;

виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників.

Його засудили до 15 років в'язниці.