Коригував ракетні удари РФ по Дніпру. Агент ГРУ отримав тюремний термін

До 15 років позбавлення волі засудили учасника агентурної мережі російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ), яка займалася коригуванням ракетних ударів по об'єктах енергетики у Дніпрі.

Російський коригувальник отримав 15 років ув’язнення в Україні

Контррозвідка СБУ нейтралізувала ворожий осередок у січні 2023 року. Тоді за результатами багатоетапної спецоперації в обласному центрі затримали вісьмох російських агентів.

На даний час за матеріалами СБУ суд призначив 15 років позбавлення волі одному із цих фігурантів, який передавав агресору координати місцевих енергогенерувальних підприємств.

За даними слідства, засудженим є 47-річний працівник місцевої ТЕС.

Після повітряних атак росіян зрадник прибував на місця ударів, фіксував їх наслідки та коригував повторні обстріли. Поширити

Крім того, зловмисник шпигував за бойовими позиціями підрозділів ППО, що захищають обласний центр.

Отримані розвіддані агент передавав росіянам через резидента — колишнього жителя Дніпра, який ще у 2014 році виїхав до РФ і пішов на співпрацю з російською спецслужбою.

На підставі доказів, зібраних слідчими СБУ, суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Що відомо про завербованих РФ підлітків

За вказівкою кураторів з РФ підлітки 8 і 9 грудня 2024 року здійснили вибухи біля райвідділів поліції у Слобідському та Холодногірському районах Харкова. На щастя, внаслідок інцидентів постраждалих не було.

Зловмисниками виявилися хлопець і дівчина, яких окупанти завербували через Telegram-канали, пропонуючи "легкі" гроші. Хоча вони діяли окремо, мали спільного координатора.

За словами СБУ, підозрюваних вдалося затримати "по гарячих слідах".