В Украине разоблачили крупнейшую сеть агентов РФ — они следили за F-16
Категория
Украина
Дата публикации

В Украине разоблачили крупнейшую сеть агентов РФ — они следили за F-16

СБУ
В Украине разоблачили крупнейшую сеть агентов РФ — они следили за F-16
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В Днепропетровской области задержан военнослужащий, работавший на российские спецслужбы. Для выполнения своих задач он привлек сообщников из пяти регионов Украины.

Главные тезисы

  • СБУ разоблачила крупнейшую сеть агентов РФ, занимавшихся слежкой за украинскими военными и техникой, в том числе за базированием самолетов F-16.
  • Агенты ГРУ собирали и передавали информацию о дислокации и передвижении украинских войск, что использовалось для планирования атак.
  • В ходе спецоперации было задержано 12 российских агентов, включая организатора и дезертиров, использовавших поддельные документы для сокрытия.
  • Одной из ключевых задач агентов было нахождение адресов компаний, производящих средства радиоэлектронной борьбы против российских дронов.
  • Задержанным грозит от 8 лет тюрьмы до пожизненного заключения с конфискацией имущества за государственную измену и разглашение информации о перемещении ВСУ.

Что известно о разоблаченной крупнейшей сети агентов РФ

По данным следствия, военный, имея пророссийские взгляды, согласился сотрудничать с представителем разведывательного центра главного управления генштаба Минобороны РФ.

Его основной задачей было собирать и передавать информацию о местах дислокации, передвижении украинских войск и техники, а также расположение органов власти и военного управления. Эти данные использовались Россией для планирования ракетных и авиаударов. Особое внимание уделялось расположению военной техники, в частности базированию самолетов F-16.

СБУ провела масштабную спецоперацию, в результате которой нейтрализовала агентурную сеть ГРУ. Были разоблачены 12 российских агентов, включая дезертиров, скрывавшихся от правосудия и завербованных российскими спецслужбами.

Руководитель сети действовал в Днепропетровской области, используя поддельные документы, например, "удостоверение волонтера" и "активиста-антикоррупционера". В преступную деятельность он привлек сообщников из Запорожской, Харьковской, Сумской, Николаевской и Одесской областей.

Одной из ключевых задач агентов было выявление адресов компаний, производящих средства радиоэлектронной борьбы для противодействия российским дронам. Для сбора информации они использовали своих знакомых, среди которых украинские военные в прифронтовых зонах.

Контрразведка СБУ вовремя разоблачила всю сеть. Задержаны организатор и четыре его сообщника. У них изъяли мобильные устройства, флеш-накопители, военную документацию и поддельные удостоверения.

Какое наказание грозит задержанным российским агентам

Задержанным инкриминируется государственная измена в условиях военного положения и распространение информации о перемещении и расположении ВСУ.

В настоящее время им избраны меры предосторожности. Организатору назначено заключение под стражей без права залога, другим подозреваемым определили залог вместе с содержанием под стражей.

Им грозит от 8 лет тюрьмы до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

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