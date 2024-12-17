В Украине разоблачили крупнейшую сеть агентов РФ — они следили за F-16

В Днепропетровской области задержан военнослужащий, работавший на российские спецслужбы. Для выполнения своих задач он привлек сообщников из пяти регионов Украины.

Что известно о разоблаченной крупнейшей сети агентов РФ

По данным следствия, военный, имея пророссийские взгляды, согласился сотрудничать с представителем разведывательного центра главного управления генштаба Минобороны РФ.

Его основной задачей было собирать и передавать информацию о местах дислокации, передвижении украинских войск и техники, а также расположение органов власти и военного управления. Эти данные использовались Россией для планирования ракетных и авиаударов. Особое внимание уделялось расположению военной техники, в частности базированию самолетов F-16. Поделиться

СБУ провела масштабную спецоперацию, в результате которой нейтрализовала агентурную сеть ГРУ. Были разоблачены 12 российских агентов, включая дезертиров, скрывавшихся от правосудия и завербованных российскими спецслужбами.

Руководитель сети действовал в Днепропетровской области, используя поддельные документы, например, "удостоверение волонтера" и "активиста-антикоррупционера". В преступную деятельность он привлек сообщников из Запорожской, Харьковской, Сумской, Николаевской и Одесской областей.

Одной из ключевых задач агентов было выявление адресов компаний, производящих средства радиоэлектронной борьбы для противодействия российским дронам. Для сбора информации они использовали своих знакомых, среди которых украинские военные в прифронтовых зонах.

Контрразведка СБУ вовремя разоблачила всю сеть. Задержаны организатор и четыре его сообщника. У них изъяли мобильные устройства, флеш-накопители, военную документацию и поддельные удостоверения. Поделиться

Какое наказание грозит задержанным российским агентам

Задержанным инкриминируется государственная измена в условиях военного положения и распространение информации о перемещении и расположении ВСУ.

В настоящее время им избраны меры предосторожности. Организатору назначено заключение под стражей без права залога, другим подозреваемым определили залог вместе с содержанием под стражей.

Им грозит от 8 лет тюрьмы до пожизненного заключения с конфискацией имущества.