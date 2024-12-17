В Украине разоблачили крупнейшую сеть агентов РФ — они следили за F-16

В Днепропетровской области задержан военнослужащий, работавший на российские спецслужбы. Для выполнения своих задач он привлек сообщников из пяти регионов Украины.
Главные тезисы
- СБУ разоблачила крупнейшую сеть агентов РФ, занимавшихся слежкой за украинскими военными и техникой, в том числе за базированием самолетов F-16.
- Агенты ГРУ собирали и передавали информацию о дислокации и передвижении украинских войск, что использовалось для планирования атак.
- В ходе спецоперации было задержано 12 российских агентов, включая организатора и дезертиров, использовавших поддельные документы для сокрытия.
- Одной из ключевых задач агентов было нахождение адресов компаний, производящих средства радиоэлектронной борьбы против российских дронов.
- Задержанным грозит от 8 лет тюрьмы до пожизненного заключения с конфискацией имущества за государственную измену и разглашение информации о перемещении ВСУ.
Что известно о разоблаченной крупнейшей сети агентов РФ
По данным следствия, военный, имея пророссийские взгляды, согласился сотрудничать с представителем разведывательного центра главного управления генштаба Минобороны РФ.
СБУ провела масштабную спецоперацию, в результате которой нейтрализовала агентурную сеть ГРУ. Были разоблачены 12 российских агентов, включая дезертиров, скрывавшихся от правосудия и завербованных российскими спецслужбами.
Руководитель сети действовал в Днепропетровской области, используя поддельные документы, например, "удостоверение волонтера" и "активиста-антикоррупционера". В преступную деятельность он привлек сообщников из Запорожской, Харьковской, Сумской, Николаевской и Одесской областей.
Одной из ключевых задач агентов было выявление адресов компаний, производящих средства радиоэлектронной борьбы для противодействия российским дронам. Для сбора информации они использовали своих знакомых, среди которых украинские военные в прифронтовых зонах.
Какое наказание грозит задержанным российским агентам
Задержанным инкриминируется государственная измена в условиях военного положения и распространение информации о перемещении и расположении ВСУ.
В настоящее время им избраны меры предосторожности. Организатору назначено заключение под стражей без права залога, другим подозреваемым определили залог вместе с содержанием под стражей.
Им грозит от 8 лет тюрьмы до пожизненного заключения с конфискацией имущества.
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