Жгли авто и здания на юге Украины — задержаны три агента РФ

Служба безопасности и Национальная полиция задержали новых приспешников спецслужб РФ, совершавших поджог в Одесской и Николаевской областях.

СБУ и Нацполиция задержали троих поджигателей

По материалам дела, задержанные были дистанционно завербованы кафирами на Телеграмм-каналах, где им обещали «быстрые заработки». Впрочем, вместо средств поджигатели получили подозрение в совершении преступлений и перспективе пожизненного заключения с конфискацией имущества.

Так, в Одесской области задержан 24-летний фигурант, который в течение октября-ноября поджег восемь почтовых отделений на прибрежной территории области.

Для совершения преступлений молодой человек разбивал окна зданий, а затем выливал в помещение легковоспламеняющуюся смесь и поджигал ее.

Помимо почтовых отделений злоумышленник планировал сжечь одно из местных админсооружений Пенсионного фонда Украины. Однако его задержали правоохранители, и он не успел этого сделать. Поделиться

Еще один российский агент был задержан «на горячем», когда он поджег служебный внедорожник ВСУ, а затем фиксировал возгорание на камеру мобильного телефона.

В Николаеве правоохранители задержали еще одного вражеского приспешника, который поджег трансформаторную подстанцию, питающую целый микрорайон города.

В ходе обысков у фигурантов изъяты мобильные телефоны и другие доказательства сотрудничества с агрессором.

По разоблаченным фактам задержанным сообщено о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества);

ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит от 8 лет тюрьмы до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

СБУ задержала 5 поджигателей авто ВСУ и админпостроек

По заказу окупантов поджигатели пытались уничтожить два военных автомобиля и админздание с помощью легковоспламеняющихся смесей.

Так, в Киевской области «по горячим следам» задержан 24-летний житель столицы, ранее отбывший тюремный срок за наркоторговлю, разбой и мошенничество. Поделиться

После выхода на свободу он пошел на сотрудничество с оккупантами и согласился выполнить «тестовую» задачу: сжечь внедорожник ВСУ. Сразу после совершения нового преступления его задержали правоохранители.